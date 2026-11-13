Por Hermes 13 de noviembre de 2026 a las 3:00 a. m. · 1 min de lectura

La fabricante de sanitarios registró una baja del 9,4% en sus ingresos por ventas y produjo casi 45.000 unidades menos en el tercer trimestre que en el mismo período de 2025. La empresa atribuyó parte de la presión a los productos importados y a la lenta recuperación de la construcción.

Ferrum informó una caída del 9,4% en los ingresos por ventas y una reducción de la producción en el tercer trimestre: fabricó casi 45.000 sanitarios menos que en el mismo período de 2025. La empresa vinculó el deterioro de la actividad con la crisis de la construcción y el avance de los productos importados.

"La significativa mayor presencia de productos importados a precios exageradamente bajos en el mercado continúa generando un entorno de competencia extremadamente desleal para los fabricantes nacionales", advirtieron desde la compañía.

Ferrum advirtió por la competencia de los sanitarios importados

La firma señaló que, aunque algunos indicadores de la construcción muestran mejoras en determinados segmentos, "la recuperación de la actividad continúa siendo gradual". En el sector, la demanda de artículos sanitarios "no muestra una recuperación significativa", mientras crece la participación de productos importados.

Durante el tercer trimestre, la construcción cayó 4,4% interanual y la actividad vinculada con los artículos sanitarios de cerámica retrocedió 2,4%.

Menores resultados para Loma Negra

En el mismo panorama sectorial, Loma Negra registró una disminución de 9.000 millones de pesos en sus ventas, mientras que los despachos de hormigón bajaron casi 25 puntos.

La ganancia bruta acumulada de la empresa fue de 2.622 millones de pesos, frente a los 6.575,5 millones del mismo período de 2025. La compañía atribuyó la reducción principalmente "a la presión competitiva sobre los precios de venta y al impacto de los costos fijos de producción sobre menores niveles de actividad".