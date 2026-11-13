El medio aguinaldo movilizará $15,7 billones, pero llegará a menos de la mitad de los puestos de trabajo y una parte importante ya está comprometida por deudas. Para los jubilados que cobran la mínima, el poder de compra cayó 41% frente a diciembre de 2017.

El aguinaldo de diciembre representará una inyección de $15,7 billones, más de U$S 10.000 millones y el equivalente al 1,3% del PBI. Según una estimación de Altum Research, lo recibirán en las próximas semanas unos diez millones de asalariados registrados, además de jubilados y pensionados.

Sin embargo, el pago alcanza a menos de la mitad de las personas que trabajan y una parte considerable ya tiene destino: las cuotas de préstamos y tarjetas. Las empresas tienen plazo hasta el 18 de diciembre para abonar la segunda cuota del sueldo anual complementario. La ANSES comenzará a pagarla el 9 de diciembre, con los jubilados que perciben el haber mínimo.

Aguinaldo de diciembre: quiénes lo cobran y quiénes lo pagan

De cada 100 pesos distribuidos, 48 van a asalariados privados, 27 a empleados públicos y 20 a jubilados y pensionados nacionales. El resto corresponde a cajas provinciales, retirados de las fuerzas y personal de casas particulares.

En cuanto al financiamiento, las empresas aportan 49 de cada 100 pesos, la Nación 26 y las provincias y los municipios los 25 restantes. El Estado nacional desembolsará unos $4,1 billones, casi tres veces el superávit primario de un mes como septiembre. Por ese motivo, diciembre suele terminar con déficit fiscal.

Menos de la mitad de los puestos de trabajo recibe el medio aguinaldo

De los 22,6 millones de puestos de trabajo que registra el INDEC, 10,9 millones corresponden a asalariados registrados, los únicos con derecho al aguinaldo. Son 48 de cada 100 puestos, frente a 53 en 2016. Si se excluye al Estado, la proporción baja a 38 de cada 100 en el sector privado.

Los otros 11,7 millones de puestos no cobran el sueldo anual complementario: 5,6 millones son asalariados no registrados y 6,1 millones corresponden a cuentapropistas, monotributistas y patrones. El informe sostiene que el problema no es la destrucción de empleos con aguinaldo, sino su escasa creación.

Entre 2016 y 2025, la economía sumó 2,7 millones de puestos, pero solo 453.000 fueron de asalariados registrados: 17 de cada 100 empleos nuevos. En el último año, además, el empleo registrado perdió 156.000 puestos. La brecha es mayor en la construcción, donde cobra aguinaldo uno de cada cinco puestos, y en el comercio, donde lo recibe uno de cada tres: 3 de sus 4,3 millones de puestos quedan afuera.

Deudas y tarjetas comprometen casi la mitad del aguinaldo

El pago de diciembre llega con una parte importante comprometida. Según el Banco Central, las cuotas de la deuda bancaria de las familias, incluidos capital e intereses de préstamos y tarjetas, representan el 24,1% de la masa salarial formal mensual. Hace dos años no alcanzaban el 9%. Ocho de cada diez pesos de esa carga corresponden a préstamos personales y tarjetas de crédito.

Como el aguinaldo equivale a medio mes de salario, las cuotas de un mes representan 48 de cada 100 pesos del aguinaldo de los asalariados. Son unos $5,7 billones mensuales, equivalentes al 36% del aguinaldo total si se incluyen jubilados y pensionados.

La mora también creció. En agosto, el 12,8% del crédito a las familias estaba en situación irregular, frente al 2,8% de diciembre de 2023. La deuda familiar en mora suma $13,7 billones: $8,75 billones con bancos y $4,9 billones con billeteras virtuales y otras entidades no bancarias. El total equivale al 87% de todo el aguinaldo.

En junio, 5,9 millones de personas registraban algún atraso en sus pagos; en febrero de 2024 eran 3,3 millones. La mora dejó de crecer en agosto, aunque el informe considera que se trata de una primera señal y no de un cambio de tendencia: parte de la mejora responde a préstamos refinanciados o dados de baja. Altum Research espera que el indicador cierre el año por debajo del 12,5%.

Jubilación mínima: el aguinaldo perdió 41% de poder de compra

El mayor impacto sobre el poder adquisitivo recae en quienes cobran la jubilación mínima. Con la movilidad de diciembre, el haber llegaría a unos $453.000 y el aguinaldo, a aproximadamente $226.500. En moneda actual, el aguinaldo de diciembre de 2017 equivalía a $384.000, por lo que la pérdida de poder de compra alcanza el 41%.

El bono de $70.000, congelado desde marzo de 2024, no es remunerativo y queda excluido del cálculo. Por eso, el aguinaldo representa el 43% de lo que el jubilado cobra en un mes normal, en lugar de la mitad. Si el bono se computara, recibiría $35.000 más de aguinaldo. En diciembre, entre haber, bono y sueldo anual complementario, cobraría unos $749.600.

Los trabajadores formales tampoco recuperaron lo perdido: el salario formal promedio cayó 24% en poder de compra entre agosto de 2017 y agosto de 2026, y el aguinaldo siguió esa misma evolución.

En qué se gasta el aguinaldo: deudas y compra de dólares

En una encuesta de Focus Market sobre el aguinaldo de junio, pagar deudas fue el destino más mencionado, con el 23,5% de las respuestas. Le siguió la compra de dólares, con el 17,8%, mientras que las vacaciones quedaron últimas, con el 10,3%.

Los datos del Banco Central también registraron un aumento de las compras de divisas en julio, el mes del aguinaldo: se sumaron 200.000 compradores y las adquisiciones de billetes crecieron en U$S 876 millones, cerca del 9% de lo cobrado. Para diciembre, Altum Research estima compras de entre U$S 3.100 y 3.700 millones.

El panorama del aguinaldo refleja el deterioro del empleo registrado y del poder adquisitivo. El informe también señala que la reforma laboral profundizó ese proceso.