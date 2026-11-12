La inflación de octubre fue del 2,2%, según informó el Indec, y alcanzó su nivel más alto de los últimos seis meses. El índice acumuló así dos meses consecutivos de subas.
Servicios y ropa impulsaron la inflación de octubre
Entre los rubros con mayores aumentos se destacaron los servicios, que avanzaron 4,2% en un mes. La ropa y el calzado, que venían de registrar bajas durante meses, subieron 2,2%.
El IPC acumuló una variación interanual del 33,1%
En comparación con octubre del año anterior, el índice de precios acumuló una variación del 33,1%. La información se encuentra en desarrollo.