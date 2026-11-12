Por Hermes 12 de noviembre de 2026 a las 8:30 p. m. · 1 min de lectura

El índice informado por el Indec registró su mayor aumento mensual en seis meses. Los servicios subieron 4,2% y la ropa y el calzado, 2,2%.

La inflación de octubre fue del 2,2%, según informó el Indec, y alcanzó su nivel más alto de los últimos seis meses. El índice acumuló así dos meses consecutivos de subas.

Servicios y ropa impulsaron la inflación de octubre

Entre los rubros con mayores aumentos se destacaron los servicios, que avanzaron 4,2% en un mes. La ropa y el calzado, que venían de registrar bajas durante meses, subieron 2,2%.

El IPC acumuló una variación interanual del 33,1%

En comparación con octubre del año anterior, el índice de precios acumuló una variación del 33,1%. La información se encuentra en desarrollo.