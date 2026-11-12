Por Hermes 12 de noviembre de 2026 a las 6:00 p. m. · 2 min de lectura

En octubre, una familia de cuatro integrantes requirió ese monto para superar la línea de pobreza y $761.261 para no quedar en la indigencia. La canasta básica total aumentó 3,5% mensual, mientras que la alimentaria subió 3,1%.

Una familia de cuatro integrantes necesitó $1.690.000 en octubre de 2026 para no ser considerada pobre, de acuerdo con los datos difundidos por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec). El monto corresponde al costo de la canasta básica total (CBT).

Para evitar caer en la indigencia, el mismo hogar, integrado por una pareja y dos hijos, precisó $761.261. La canasta básica alimentaria (CBA), que establece ese umbral, registró un aumento mensual del 3,1%.

Cuánto aumentaron las canastas básicas en octubre

La CBT avanzó 3,5% respecto de septiembre. El mes anterior, una familia tipo había necesitado $1.632.505 para no ser pobre y $738.690 para no ser considerada indigente.

En el mismo informe, el Indec informó que la inflación de octubre fue de 2,2%. La división con mayor incremento mensual fue Vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles, con una suba del 4,2%. En el otro extremo, Bebidas alcohólicas y tabaco aumentó 0,8%.

El costo de vida para la clase media en la Ciudad de Buenos Aires

En la Ciudad de Buenos Aires, una familia tipo necesitó más de $2.740.206 en octubre para ser considerada de clase media, sin contar el alquiler. El monto fue 2,6% superior a los $2.669.814 registrados en septiembre y contrastó con una inflación mensual promedio del 1,9%.

En los primeros diez meses del año, el umbral de ingresos de la clase media porteña aumentó 28,7%, al pasar de $2.128.462 a $2.740.206. En el mismo período, la inflación promedio fue del 26,1%, según el Instituto de Estadística y Censos de la Ciudad de Buenos Aires.

Alquileres y presupuesto de los hogares porteños

Al incluir el costo de un alquiler, el umbral de clase media en la Ciudad superó los $4.200.000 mensuales en octubre. Entre enero y ese mes, los alquileres subieron en promedio 24,6%, mientras que la variación interanual alcanzó el 29,8%.

Se estima que el 35% de las personas que viven en hogares porteños son inquilinas.