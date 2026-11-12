Por Hermes 12 de noviembre de 2026 a las 3:30 p. m. · 2 min de lectura

La licitación consiguió un rollover del 103,07% sobre vencimientos por 8,6 billones de pesos. No hubo ofertas para el único bono que vencía después de las elecciones presidenciales y el plazo promedio fue de apenas 5,4 meses.

El Tesoro renovó el 103,07% de los vencimientos por 8,6 billones de pesos y captó unos 260.000 millones adicionales. Aunque superó la prueba inmediata de financiamiento, la licitación dejó una señal de cautela: no recibió ofertas por el único bono con vencimiento posterior a las elecciones presidenciales.

El plazo promedio ponderado de los instrumentos colocados fue de 5,4 meses. La demanda se concentró en títulos que vencen durante el primer semestre de 2027, mientras los inversores evitaron asumir compromisos de más largo plazo.

La demanda se concentró en títulos de corto plazo

La Lecap de enero pagó una tasa efectiva mensual del 2,08%, por encima del 1,98% registrado en el cierre previo. El Boncap de junio rindió 2,23%, frente al 2,21% observado en el mercado secundario. Ambos instrumentos reunieron el 43% de la colocación.

Otro 40% se destinó a una letra vinculada a la tasa TAMAR, con vencimiento en abril y un margen de 2,5 puntos porcentuales. El Tesoro consiguió pesos, pero debió ofrecer rendimientos más altos y plazos cortos.

El Banco Central intervino antes de la licitación

La operación estuvo precedida por una intervención del Banco Central para contener el costo del dinero. Desde la apertura, la autoridad monetaria operó en las ruedas REPI y SIMU. La caución de BYMA alcanzó un máximo intradiario del 28,4% y luego retrocedió hacia el 25,8%.

El BCRA colocó posturas al 23% en simultáneas, una rueda en la que no se observaba su participación desde diciembre de 2025. La intervención buscó moderar las tasas antes de la licitación.

Recompras de bonos y señales de cautela

El Tesoro también recompró deuda en el mercado secundario. Las operaciones de la semana anterior sumaron un valor nominal de 1,88 billones de pesos y contribuyeron a reducir las tasas de la parte larga de la curva. Sin embargo, ese movimiento no se tradujo en una demanda equivalente por bonos extensos durante la licitación.

La estrategia combina la recompra de títulos de mayor plazo con nuevas colocaciones de vencimiento cercano. Esto puede aliviar algunas cotizaciones en el mercado secundario, pero concentra obligaciones en el calendario y no resuelve la fragilidad del financiamiento. Si los pesos liberados se destinan a buscar cobertura cambiaria, también podrían impulsar la demanda de dólares.

El mercado mantiene la preferencia por la liquidez

La T31Y7 concentró más de la mitad del volumen negociado en renta fija durante la rueda. El dato no confirma por sí solo una corrida, pero refleja la preferencia por instrumentos que permiten administrar posiciones sin asumir compromisos largos.

Además, Morgan señaló que la mitad del mercado considera probable un default. El carry continúa, pero el horizonte de inversión perdió profundidad, un factor relevante para un Gobierno que debe renovar vencimientos mientras busca evitar una nueva corrida hacia el dólar.