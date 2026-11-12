Un informe sobre la economía popular advierte que casi cuatro millones de personas dependen de estas actividades y que la subocupación afecta especialmente a jóvenes y mujeres. Además, el 79% percibe menos de tres salarios mínimos.

Durante su visita a la Argentina, el Papa León XIV defendió que la economía debe estar al servicio de las personas y alertó sobre las consecuencias de la falta de trabajo. “Privar a una persona de trabajo no es simplemente negarle un ingreso económico, es herir gravemente su dignidad, anular su capacidad de aportar a la sociedad y sumergirla en la exclusión social”, afirmó.

El pontífice también reconoció el aporte de quienes trabajan fuera del empleo formal, como cartoneros, campesinos y artesanos. Sin embargo, un informe sobre la economía popular muestra las dificultades que enfrenta ese universo: casi cuatro millones de personas forman parte del sector, equivalente al 26,7% de la población económicamente activa.

Economía popular y empleo informal en la Argentina

El relevamiento elaborado por el CITRA, dependiente del CONICET y la UBA, describe un mercado laboral cada vez más fragmentado. Desde noviembre de 2023 se perdieron 370.000 puestos asalariados registrados, mientras creció el cuentapropismo, en particular el realizado de manera informal como respuesta a la falta de empleo.

La economía popular incluye actividades como el cartoneo, las cooperativas textiles, la agricultura familiar, las cocinas comunitarias, la limpieza urbana y las ferias. Según el informe, muchas personas recurrieron a estas formas de trabajo ante las crecientes dificultades para conseguir una ocupación formal.

Subocupación juvenil y falta de horas de trabajo

Entre las personas de hasta 29 años, el sector reúne a 846.000 jóvenes, que representan el 24,4% de la población económicamente activa de esa edad. El cuentapropismo es el principal componente del segmento: alcanza al 60,4%. El documento también señala que la desocupación tiene un peso mayor entre los jóvenes que entre los adultos dentro de la economía popular.

La pluriactividad y la inestabilidad laboral aumentaron 6,8% entre el primer trimestre de 2025 y el de 2026. El avance se concentró principalmente en la subocupación, que llegó al 43,9%, un indicador de que la expansión del trabajo por cuenta propia no necesariamente se traduce en horas suficientes.

La insuficiencia horaria afecta con más fuerza a los jóvenes: seis de cada diez no consiguen una ocupación suficiente, frente al 40% de las personas adultas. La subocupación alcanza al 42,1% de los varones y al 46,5% de las mujeres. “La insuficiencia de horas de trabajo tiene mayor incidencia entre jóvenes y mujeres”, sintetizó el informe.

Ingresos bajos y pérdida del poder adquisitivo

Los ingresos también reflejan la precariedad del sector. El 79% de las personas ocupadas en la economía popular percibe menos de tres Salarios Mínimos, Vitales y Móviles, lo que representa a unos tres millones de trabajadores con ingresos inferiores a un millón de pesos mensuales.

De acuerdo con datos de CIFRA-CTA, el salario mínimo real es un 40% más bajo que en noviembre de 2023 y llegó a su menor nivel de los últimos 33 años. Su poder adquisitivo también es un 60% inferior al de 2015 y se ubica un 20% por debajo del registrado en la década de 1990.

El informe advierte, además, que la comparación entre el salario mínimo y las líneas de pobreza e indigencia muestra una situación más grave que la de 2001. En septiembre, una familia tipo, integrada por dos adultos y dos niños, necesitó afrontar esas referencias con un salario mínimo cuyo valor real se encuentra en niveles históricamente bajos.