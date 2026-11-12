Por Hermes 12 de noviembre de 2026 a las 11:30 a. m. · 3 min de lectura

Las entidades empresarias destacaron el mensaje de unidad del Papa tras su visita a la Argentina. CAME pidió acuerdos duraderos y puso el foco en el empleo formal, las pymes y la justicia social.

La Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME) respaldó el llamado a la unidad y el diálogo que realizó el papa León XIV durante su visita a la Argentina. La entidad se sumó así a otras organizaciones empresarias y a la CGT, y sostuvo que la democracia se fortalece a través de la escucha.

Tras el final del viaje del Pontífice, la organización expresó: "Compartimos la importancia de fortalecer la democracia mediante la escucha". Su titular, Ricardo Diab, destacó la necesidad de alcanzar acuerdos duraderos entre quienes piensan distinto para construir una Argentina más justa y solidaria, con instituciones que representen a los distintos actores sociales.

CAME pidió acuerdos sobre empleo y desarrollo productivo

La entidad también se refirió al encuentro de León XIV con representantes del ámbito laboral en la Universidad Católica Argentina (UCA). En esa reunión, el Papa afirmó que "la dignidad humana debe estar en el centro de las decisiones económicas".

CAME señaló que comparte la preocupación por el desempleo y la precarización laboral, y coincidió en que la política económica no debe alejarse del objetivo de la justicia social. Un mes antes, durante una reunión en el Vaticano, Diab le había entregado al Pontífice un documento sobre la situación de las pymes argentinas.

El texto planteó la necesidad de dinamizar el consumo interno, reducir la presión impositiva en los niveles nacional, provincial y municipal, facilitar el financiamiento productivo y bajar los costos operativos.

Las propuestas de CAME para las pymes y el empleo formal

Entre las iniciativas presentadas, CAME propuso avanzar en la formalización laboral mediante la simplificación y coordinación de obligaciones para ampliar la cantidad de empresas y trabajadores registrados. También planteó impulsar la capacitación con la participación de empresas, sindicatos, universidades e Iglesia.

La entidad sumó propuestas para orientar el financiamiento hacia la inversión productiva, la innovación y las primeras exportaciones, además de priorizar las cadenas regionales y la infraestructura necesaria para agregar valor en origen. También pidió institucionalizar instancias periódicas de diálogo social basadas en datos y en la búsqueda del bien común.

"Desde CAME planteamos avanzar en la formalización laboral, con simplificación y coordinación de obligaciones que amplíen la base de empresas y trabajadores registrados; en la capacitación, con articulación de empresas, sindicatos, universidades e Iglesia en programas que fomenten nuevas habilidades; en el financiamiento, con orientación de instrumentos hacia la inversión productiva, la innovación y las primeras exportaciones; en el desarrollo territorial, con prioridad para las cadenas regionales y la infraestructura para agregar valor en origen; y en el diálogo social, con la institucionalización de conversaciones periódicas basadas en datos y en la búsqueda del bien común".

CAME aseguró que trabajará para sostener la unión que, según indicó, se vivió durante la estadía del Papa en el país. Además, destacó la importancia de mantener canales de diálogo con la Iglesia, el Estado, las entidades empresariales y las organizaciones sindicales para promover políticas públicas favorables a las pymes, a las que definió como el principal sostén del empleo registrado.

AEA también convocó al diálogo y defendió el trabajo formal

La Asociación Empresaria Argentina (AEA), que reúne a los principales grupos empresarios del país, también difundió un comunicado sobre la visita de León XIV. Allí sostuvo que el mensaje papal sobre la dignidad humana, la educación y el valor del trabajo formal rescata los cimientos necesarios para construir el crecimiento.

La definición contrastó con el discurso del gobierno de Javier Milei, que en los últimos meses celebró el aumento del empleo informal. En un comunicado titulado "La visita de León XIV: un llamado a la unidad y al diálogo", AEA manifestó su adhesión al mensaje de paz, fraternidad y encuentro entre los argentinos, y respaldó la búsqueda de consensos y la convivencia pacífica.

Los empresarios se comprometieron a movilizar las capacidades productivas del país, generar empleo y contribuir a erradicar la pobreza. También convocaron a los actores políticos, sociales y económicos a recibir el mensaje del Papa con responsabilidad y espíritu republicano.