Por Hermes 12 de noviembre de 2026 a las 10:45 a. m. · 2 min de lectura

La firma vendió 215.000 kilos menos de alfajores, galletitas y havannets que en el mismo período de 2025. Pese al retroceso, obtuvo una ganancia trimestral de 1.394 millones de pesos y apuesta a la temporada de verano.

Havanna registró ingresos por ventas de 35.493 millones de pesos en el tercer trimestre de 2026, un 25,8% menos que en el mismo período de 2025. La caída estuvo impulsada principalmente por el retroceso en la comercialización de alfajores, galletitas y havannets.

Ese segmento generó ventas por 973.000 kilos durante el trimestre, una disminución de 215.000 kilos frente al mismo lapso del año pasado. En términos de ingresos, la baja de esos productos rondó los 11.500 millones de pesos.

Menos ventas de alfajores pese a los acuerdos y los nuevos lanzamientos

El descenso se produjo pese a los acuerdos comerciales firmados con Lionel Messi para posicionar la marca y al lanzamiento de un nuevo alfajor, que representó más del 20% de las ventas totales del trimestre.

En los primeros nueve meses de 2026, la compañía acumuló ingresos por ventas de 127.762 millones de pesos, unos 15.546 millones menos que en igual período de 2025. En volumen, la baja de las ventas de la empresa controlada por el fondo de inversión Inverlat fue del 18%.

Havanna obtuvo ganancias y apuesta a la temporada de verano

A pesar del fuerte retroceso comercial, Havanna cerró el trimestre con una ganancia de 1.394 millones de pesos. El resultado estuvo relacionado con la reducción de los costos financieros, a partir de una menor deuda en pesos, y con la recuperación del margen operativo, favorecida por la baja del precio del cacao.

De cara al verano, la empresa espera impulsar la actividad con el lanzamiento de un nuevo alfajor y la apertura del primer local de Havanna con formato Drive Thru, ubicado sobre la Autovía 2.

La empresa describió un contexto económico complejo

En sus estados financieros, la compañía señaló:

"La sociedad opera en un contexto económico complejo, cuyas principales variables han tenido una fuerte volatilidad tanto en el ámbito nacional como internacional".

Además, advirtió sobre las condiciones cambiarias:

"Durante el tercer trimestre, la autoridad monetaria mantuvo ciertas restricciones cambiarias, las cuales afectan también valor de la moneda extranjera en mercados alternativos existentes para ciertas transacciones cambiarias restringidas en el mercado oficial".