Por Hermes 12 de noviembre de 2026 a las 10:00 a. m. · 2 min de lectura

El Gobierno declaró de interés público una iniciativa privada para modernizar y operar el paso que une Corrientes con Brasil. El proyecto prevé una concesión por 20 años, prorrogable por otros cinco, y todavía deberá atravesar una licitación pública.

El Gobierno de Javier Milei dio un nuevo paso para concesionar el Centro de Fronteras de Paso de los Libres, en Corrientes. El complejo conecta a la Argentina con Brasil y es la segunda aduana terrestre más importante del país, además del tercer paso fronterizo terrestre con mayor movimiento de personas.

La decisión quedó formalizada mediante el Decreto 1350/2026, publicado el 11 de noviembre en el Boletín Oficial. La norma declaró de interés público una iniciativa privada para administrar, explotar y modernizar el complejo, integrado por el Complejo Terminal de Cargas (COTECAR) y el Área de Control Integrado (ACI).

Concesión por 20 años para el paso fronterizo de Corrientes

El proyecto establece una concesión por 20 años, con la posibilidad de extenderla por otros cinco. Durante ese período, el operador privado deberá hacerse cargo de las inversiones, el mantenimiento y el funcionamiento de las instalaciones.

La privatización aún no está concretada. El decreto habilita la continuidad del procedimiento y la preparación de una licitación pública para seleccionar al concesionario.

Paso de los Libres, un corredor clave para el comercio con Brasil

El paso vincula la localidad correntina de Paso de los Libres con la ciudad brasileña de Uruguayana y es uno de los principales corredores para el transporte internacional de mercaderías.

Durante 2025 se registraron 3.016.946 movimientos migratorios en el complejo, entre ingresos y egresos del país, de acuerdo con estadísticas oficiales de la Dirección Nacional de Migraciones. Ese volumen lo ubicó tercero entre los pasos fronterizos terrestres con más tránsito de personas, detrás de Puerto Iguazú y Posadas-Encarnación.

Además, el Gobierno considera que se trata de la segunda aduana más importante de la Argentina. Por sus instalaciones circulan más de 1.000 camiones por día.

Una propuesta privada quedó en carrera

La convocatoria inicial recibió ocho iniciativas privadas, pero siete fueron descartadas por no cumplir los requisitos. La única propuesta que superó esa instancia fue presentada por un consorcio integrado por Empresa General Urquiza SRL, Servicios Logísticos Integrados SRL y Da Fré Obras Civiles SA.

El plan incluye la repavimentación de caminos, la modernización de los sistemas de control y pesaje, la incorporación de tecnología para inspeccionar cargas y mejoras en las instalaciones actuales.

También prevé construir una estación de servicio, talleres mecánicos, alojamientos para transportistas, espacios comerciales, una unidad de atención médica y un parque solar de un megavatio. El concesionario deberá financiar íntegramente las obras, sin desembolsos de fondos públicos previstos.

La licitación definirá el futuro operador del complejo

La Jefatura de Gabinete, encabezada por Diego Santilli, deberá elaborar los pliegos y organizar la licitación, con intervención del Ministerio de Economía.

El decreto entró en vigencia el 11 de noviembre, día de su publicación oficial. Sin embargo, la norma no fija cuándo comenzará la administración privada del Centro de Fronteras de Paso de los Libres.