Por Hermes 12 de noviembre de 2026 a las 9:00 a. m. · 3 min de lectura

Un estudio de la Universidad Torcuato Di Tella estimó que la pobreza urbana subió 3,2 puntos porcentuales interanuales en el semestre abril-septiembre. La indigencia se ubicó en el 7,1% de la población.

La pobreza alcanzó al 32,6% de la población urbana en el semestre abril-septiembre, de acuerdo con una estimación de la Universidad Torcuato Di Tella. El indicador aumentó 3,2 puntos porcentuales frente al mismo período del año anterior, cuando había sido del 29,4%.

El cálculo equivale a unos 9,8 millones de personas, cerca de una de cada tres, que viven en hogares con ingresos inferiores a la canasta básica total. El encarecimiento del costo de vida frente a los ingresos familiares, junto con las subas de servicios y tarifas y el crecimiento del trabajo informal, incidió en el deterioro.

La canasta básica subió más que los ingresos familiares

El informe, elaborado a partir del indicador del economista Martín González Rozada, estimó que la canasta básica total, que incluye alimentos y otros bienes y servicios esenciales como transporte, vestimenta, salud y vivienda, promedió 501.764 pesos por adulto equivalente durante el semestre.

Ese valor, que marca el umbral de pobreza, aumentó 36,1% interanual, mientras que los ingresos totales de los hogares crecieron 27,2%. La diferencia, de casi nueve puntos porcentuales, explica la suba de la pobreza registrada en el último año.

La indigencia se mantuvo cerca del nivel del año anterior

La indigencia fue estimada en 7,1% de la población, apenas por encima del 7% del mismo semestre de 2025. El dato implica que siete de cada 100 personas viven en hogares cuyos ingresos no alcanzan para cubrir las necesidades básicas.

La canasta básica alimentaria, que determina el umbral de indigencia, subió 37% interanual, frente a un incremento del 35,2% en los ingresos de los hogares de menores recursos. La brecha más acotada entre ambas variaciones contribuyó a que la indigencia registrara un cambio menor que la pobreza.

La evolución de la pobreza desde 2024

Según el relevamiento, la pobreza había empezado a bajar tras el fuerte salto de los primeros meses de 2024, cuando el ajuste económico y el impacto inflacionario asociado a la devaluación redujeron rápidamente el poder adquisitivo de los hogares.

Desde febrero de 2024, la desaceleración de la inflación redujo las diferencias entre el aumento de las canastas y el de los ingresos. Entre marzo-agosto de 2024 y abril-agosto de 2025, los ingresos familiares crecieron por encima del costo de las canastas, lo que permitió que descendieran la pobreza y la indigencia.

La tendencia se revirtió a partir del semestre agosto de 2025-enero de 2026: el costo de vida empezó a avanzar más que los ingresos y la pobreza volvió a subir hasta el período abril-septiembre de 2026.

Los datos del INDEC para el primer semestre de 2026

Durante el primer semestre de 2026, la pobreza fue del 32,3% y la indigencia del 7,5%, según el INDEC. En comparación con 2025, los indicadores aumentaron 4,1 y 1,2 puntos porcentuales, respectivamente.

En el segundo trimestre, la indigencia llegó al 8% y la pobreza al 34,4%. Ambos valores superaron los del mismo período del año anterior, cuando fueron del 6,9% y el 31,4%, y los del trimestre previo, que registró 7% de indigencia y 30% de pobreza.