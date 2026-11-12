Por Hermes 12 de noviembre de 2026 a las 7:30 a. m. · 3 min de lectura

Dos de cada tres compañías locales planean expandirse en otros mercados durante los próximos tres años. La inflación, los costos logísticos y la burocracia aparecen entre los principales obstáculos.

El 66% de las empresas argentinas tiene previsto expandirse en el exterior durante los próximos tres años, aunque enfrenta dificultades para concretar sus planes. La inflación, el aumento de los costos y las trabas administrativas figuran entre los principales desafíos identificados por un estudio internacional.

El dato surge del Santander Global Trade Barometer 2026, un relevamiento realizado entre más de 6.000 compañías de nueve mercados. La intención de internacionalizarse refleja el interés por diversificar ingresos y reducir la dependencia del mercado interno.

Las empresas argentinas crecen menos que sus pares regionales

En los últimos doce meses, el 46% de las compañías argentinas consultadas logró aumentar su facturación. El porcentaje quedó por debajo del promedio global, del 50%, y de los registros de Brasil, con 55%, y Uruguay, con 67%.

Para el próximo año, las perspectivas locales muestran una mejora moderada: el 55% prevé un incremento de sus ingresos. La proporción es inferior al promedio mundial, del 59%, y a las expectativas de Brasil, Chile y Uruguay, que alcanzan el 68%, el 72% y el 82%, respectivamente.

El informe también detectó una diferencia global entre las compañías con actividad internacional y las enfocadas exclusivamente en su mercado local. Las primeras muestran una expectativa de crecimiento de ingresos del 69%, frente al 53% de las segundas.

China, Chile y Brasil, entre los destinos elegidos

Al identificar los mercados con mejores oportunidades, las empresas argentinas ubicaron a China en primer lugar, con el 27% de las preferencias. Le siguieron Chile, con 26%, y Brasil, con 23%. México alcanzó el 19% y Canadá, el 18%.

La Unión Europea también aparece como una oportunidad de expansión para compañías de Argentina, Brasil y México. Damion Potter, presidente ejecutivo de H/Advisor, consultora que realizó el estudio para Santander, afirmó:

Las compañías ven oportunidades tanto en el fortalecimiento de las conexiones regionales como en los vínculos comerciales a ambos lados del Atlántico

Argentina, a su vez, es un destino relevante para empresas de países vecinos: ocupa el segundo lugar entre las preferencias de firmas brasileñas, con el 31%, y chilenas, con el 28%. Entre las compañías uruguayas, lidera la lista, con el 45%.

Inflación, costos y burocracia, entre los principales obstáculos

Los acuerdos comerciales también inciden en las decisiones de expansión. El 34% de las empresas argentinas considera que los acuerdos de libre comercio son determinantes para ingresar a un nuevo mercado, mientras que otro 40% les asigna un peso relevante al definir inversiones.

En la operatoria cotidiana, el principal desafío señalado es el aumento de costos y la inflación, mencionado por el 35% de los ejecutivos. El costo del transporte de mercaderías y el encarecimiento del capital y del crédito comparten el segundo lugar, con el 21% cada uno.

Al analizar los riesgos para los próximos 12 a 24 meses, el crecimiento económico mundial lento y los riesgos geopolíticos en los mercados de destino empatan con el 32%. La volatilidad cambiaria también preocupa: el 28% la considera una amenaza crítica para sostener sus planes comerciales.

La burocracia encabeza los problemas prácticos para operar en el exterior, con el 31% de las respuestas. Le siguen las dificultades para acceder a nuevos mercados, con el 27%, y para identificar socios comerciales confiables, con el 24%.