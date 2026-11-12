Por Hermes 12 de noviembre de 2026 a las 6:00 a. m. · 3 min de lectura

El Tesoro colocó 8,87 billones de pesos frente a vencimientos por 10,6 billones y dejó alrededor de 1,7 billones en el mercado. Fue la primera licitación expansiva desde agosto, en medio de la presión sobre las tasas.

El Gobierno colocó 8,87 billones de pesos en una licitación de deuda, pero no logró cubrir los vencimientos de la semana, que sumaban 10,6 billones. Así, el Tesoro renovó cerca del 84% de los compromisos y dejó alrededor de 1,7 billones de pesos en el mercado, que podrían volver a la economía o ser reabsorbidos por el Banco Central.

La operación incluyó cinco bonos en distintas modalidades: tasa fija en pesos, ajuste por CER, tasa variable en pesos y dólar linked. Cuatro de los instrumentos vencen en 2027, antes de las elecciones. El Ministerio de Economía informó que el rollover fue de 103,07% si no se consideran los vencimientos de los bonos TX26 y TX28.

La licitación de deuda dejó liquidez en el mercado

Distintos analistas calcularon un nivel de renovación menor al comunicado oficialmente, al incluir todos los vencimientos. Valentín Gómez García, de Adcap, señaló:

El Tesoro adjudicó $8,9 billones frente a vencimientos por $10,6 billones, alcanzando un rollover del 84% (103% si se excluyen los vencimientos de TX26 y TX28), lo que implicará una inyección neta de $1,7 billones al mercado.

Fernando Marull estimó en X que el rollover habría sido de 82%, lo que dejaría unos 2 billones de pesos de liquidez en el mercado. Se trató de la primera licitación expansiva desde agosto, luego de varios meses en los que el Tesoro renovó más deuda de la que vencía para evitar la inyección de pesos.

Menor absorción de pesos y presión sobre las tasas

El resultado podría marcar una flexibilización de la estrategia de absorción de liquidez, conocida como la aspiradora, en un contexto de presión sobre las tasas y los bonos cortos en pesos. Pedro Siaba Serrate, jefe de estrategia de PPI, expresó:

Tiene algo de lógica dejar algo de pesos sueltos, si tomas los pagos de TX26 y TX28 el roll over nos da 84%, o sea quedan pesos a priori en la calle, una señal para aflojar un poco las tasas.

En las últimas semanas, analistas como Ricardo Arriazu cuestionaron que el Ministerio de Economía renovara más del 100% de los vencimientos, una política que retira liquidez de la economía. En un informe reciente, Quantum Finanzas sostuvo:

El Banco Central sigue controlando la oferta de base monetaria, con ayuda del Tesoro que emite títulos con condiciones atractivas para el mercado, renovando más del 100% de los vencimientos.

La tasa de caución y el bono más demandado

Antes de la licitación, la caución alcanzó un máximo intradiario de 28,4%. Martín de la Fuente, analista de Bavsa, indicó:

Los pesos que dejó afuera el Tesoro tendrán efecto monetario el viernes, que es la fecha de liquidación de la licitación, quieren que la tasa de fondeo (caución y repo) vuelva a la zona de 20/21%.

La mayor parte de la colocación se concentró en instrumentos con vencimientos entre enero y junio de 2027. El título más demandado fue una nueva letra ajustada por la tasa TAMAR, que captó 3,51 billones de pesos, cerca del 40% del total adjudicado.

Según Suramericana Visión, la letra, con vencimiento el 30 de abril de 2027, ofrece una tasa efectiva mensual de 2,2 puntos porcentuales, por encima del promedio de inflación esperado para los próximos seis meses, estimado en 1,8%. Bavsa también la consideró un instrumento atractivo para que los bancos realicen operaciones de carry.

El próximo vencimiento del Tesoro será de 29,6 billones

La última licitación del jueves de la semana próxima será el principal desafío del mes para el Tesoro: deberá afrontar vencimientos por unos 29,6 billones de pesos, una suma muy superior a la de esta operación.

La subasta se realizó en una jornada tranquila para los mercados, en coincidencia con un feriado en Estados Unidos. El riesgo país se mantuvo sin operar en 852 puntos básicos. En las últimas semanas, el índice de JP Morgan había superado primero los 800 puntos y luego los 900. Morgan Stanley afirmó esta semana que el castigo sobre la Argentina había sido exagerado.

Por su parte, el Banco Central compró más de 29 millones de dólares en el mercado cambiario. El dólar mayorista cerró en 1.544 pesos.