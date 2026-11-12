Por Hermes 12 de noviembre de 2026 a las 3:00 a. m. · 2 min de lectura

La empresa estadounidense cerrará su fábrica de discos abrasivos en San Luis y desvinculará a sus 61 trabajadores. Atribuyó la decisión a cambios en el mercado y aseguró que continuará operando en el país con productos importados.

Stanley Black & Decker cerrará su planta productiva en Justo Daract, localidad de San Luis ubicada junto al límite con Córdoba y con menos de 12.000 habitantes. La medida implica la desvinculación de 61 trabajadores.

Fabricantes del rubro atribuyeron el cierre a la competencia de los productos importados. "Esperaron a que se fuera el Papa", señalaron, y agregaron que "con los importados no se puede competir".

Por qué cierra la fábrica de Stanley Black & Decker en San Luis

La compañía explicó que tomó la decisión tras revisar sus operaciones en el país. "Los cambios en las condiciones del mercado local llevaron a realizar una revisión integral de las operaciones de la planta para evaluar su eficiencia y sostenibilidad. Como resultado, se tomó la difícil e inevitable decisión de cerrar las instalaciones", indicó.

Fuentes cercanas a la empresa señalaron que los costos locales superan los precios de los productos terminados que llegan desde China. La firma, dedicada a las herramientas industriales y para el hogar, cuenta con otras 100 fábricas en el mundo.

Indemnizaciones y continuidad de las operaciones en Argentina

La planta de Justo Daract fabricaba discos abrasivos, uno de los productos del portafolio local de la compañía. Stanley Black & Decker afirmó que ofrecerá el pago del 100% de las indemnizaciones y acompañará a las personas afectadas en su reinserción laboral.

"Estamos enfocados en garantizar una transición ordenada para todos los empleados afectados y nos comprometemos a acompañar a cada persona durante este proceso, cumpliendo íntegramente con las obligaciones legales aplicables junto a un apoyo para la reinserción laboral. Cabe aclarar que desde el primer momento de la notificación se ofreció el pago de las indemnizaciones al 100% para todos los colaboradores. El cierre implica la desvinculación de los 61 empleados que trabajan en la planta".

La compañía aseguró que mantendrá su actividad comercial en el país, aunque abastecerá el mercado mediante importaciones. "Stanley Black & Decker reafirma su pleno compromiso con la Argentina. La compañía seguirá operando en el país, como lo ha hecho durante más de 30 años, preservando sus valiosas relaciones con socios locales, distribuidores y clientes. Nuestra presencia en la Argentina no está en discusión", expresó.

La producción de discos abrasivos pasará a un tercero

La producción de discos abrasivos será trasladada a un tercero especializado en ese proceso. La empresa anticipó que el cambio no afectará las entregas y que cuenta con inventario para sostener el abastecimiento hasta la llegada de los nuevos productos.