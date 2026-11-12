La Asociación Empresaria Argentina destacó el llamado del Papa al diálogo y defendió el empleo formal como base del crecimiento. Sus planteos contrastan con declaraciones del Gobierno sobre el trabajo informal.

La Asociación Empresaria Argentina (AEA), que nuclea a algunos de los principales grupos empresarios del país, difundió un comunicado tras la visita del papa León XIV. La entidad destacó su mensaje sobre "la dignidad de la persona humana, la centralidad de la educación y el valor del trabajo formal" y sostuvo que esos principios son cimientos para el crecimiento.

La posición de los empresarios contrasta con expresiones del gobierno de Javier Milei, que en los últimos meses se refirió al aumento del empleo informal. En su comunicado, la AEA también respaldó el llamado papal a la paz, la fraternidad y el diálogo entre los argentinos.

El comunicado de la AEA sobre la visita de León XIV

Bajo el título "La visita de León XIV: un llamado a la unidad y al diálogo", la asociación manifestó su "plena adhesión" al mensaje de "paz, fraternidad y encuentro entre todos los argentinos". Además, acompañó la "constante exhortación al diálogo genuino, a la búsqueda de consensos y al fortalecimiento de los lazos de convivencia pacífica".

La entidad afirmó que se propone "movilizar las capacidades productivas del país, generar empleo y contribuir decididamente a la erradicación de la pobreza". También convocó a "todos los actores políticos, sociales y económicos a recibir el mensaje papal con responsabilidad y espíritu republicano".

Qué dijo el Papa sobre el trabajo y el empleo formal

Durante un encuentro con representantes del mundo del trabajo en la Universidad Católica Argentina (UCA), realizado el lunes, León XIV afirmó que "el acceso al trabajo para todos debe seguir siendo un objetivo prioritario de las políticas públicas y de los procesos económicos, criterio de juicio para evaluar la calidad humana de un modelo de desarrollo".

El Pontífice pidió a las autoridades impulsar "políticas estables, que favorezcan el pleno empleo y la inclusión social". Ante empresarios y dirigentes gremiales, advirtió que "allí donde el dominio de unos pocos es la ley, el trabajo se convierte en explotación" y reclamó a los sindicatos tender "puentes hacia los trabajadores precarizados, informales y excluidos del sistema formal".

Las declaraciones del Gobierno sobre el empleo informal

En septiembre, durante una actividad en Puerto Iguazú, Milei cuestionó a quienes sostienen que el empleo informal "no es empleo de calidad". "Lo que no es de calidad es robar", afirmó el Presidente.

Por su parte, el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, sostuvo que "los empleos informales crecieron en más de 510.000 puestos, son los que evitan el sistema". El secretario de Trabajo, Julio Cordero, dijo en el Congreso que "hay personas que no quieren trabajar en relación de dependencia con las obligaciones que conlleva".