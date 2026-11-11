Por Hermes 11 de noviembre de 2026 a las 8:30 p. m. · 2 min de lectura

El exfutbolista y su representante, Adrián Ruocco, constituyeron Apache Producciones S.R.L. para organizar el partido que se jugará el domingo 20 de diciembre en La Bombonera.

Carlos Tevez y su representante histórico, Adrián Ruocco, crearon una empresa para organizar el partido despedida del exfutbolista de Boca Juniors y la Selección Argentina. El encuentro se jugará el domingo 20 de diciembre en La Bombonera.

La constitución de Apache Producciones S.R.L. fue publicada este miércoles en el Boletín Oficial. Tevez y Ruocco formaron la sociedad el 28 de octubre, con un capital social de 1 millón de pesos.

Qué actividades tendrá la empresa de Carlos Tevez

El objeto de la compañía incluye la «organización, producción, promoción, explotación y comercialización de eventos deportivos, artísticos, culturales y espectáculos; la contratación de deportistas, artistas y personalidades; la comercialización de entradas, localidades y experiencias VIP; y la gestión y contratación de publicidad, auspicios, patrocinios y sponsors», entre otras actividades.

La gerencia quedó a cargo de Diego Daniel Tevez, uno de los hermanos del exfutbolista. El partido se realizará cinco años después del retiro profesional del Apache.

Las figuras confirmadas para la despedida en La Bombonera

Tevez tuvo pasos por Boca Juniors, la Selección Argentina, Corinthians de Brasil, West Ham, Manchester United y Manchester City de Inglaterra, Juventus de Italia y Shanghái Shenhua de China. Además, integra el grupo de los 10 máximos goleadores históricos de Boca.

Hasta el momento, los futbolistas confirmados para participar del encuentro son Sergio «Kun» Agüero y Martín «Titán» Palermo.

Los otros negocios de Tevez

El exdelantero ya cuenta con experiencia en el ámbito empresarial. Es la cara visible de Apache 32 Pádel, que tiene cinco canchas distribuidas entre Bella Vista, San Miguel y el barrio porteño de Caballito.

La sociedad detrás de ese emprendimiento es World Padel S.R.L., constituida en junio de 2025 por Ruocco y Diego Tevez, y asociada con la empresa española Bullpadel. Antes, el Apache participó en Fly Summer, dedicada a organizar vuelos, en el emprendimiento inmobiliario Love Córdoba y fue accionista de Sideli, firma que compró y vendió parques eólicos.