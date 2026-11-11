Por Hermes 11 de noviembre de 2026 a las 6:00 p. m. · 3 min de lectura

El Indec difundirá el dato oficial de octubre, mientras las consultoras privadas proyectan una variación de entre 1,8% y 2,1%. Tarifas, transporte y alimentos presionan sobre los precios y anticipan un cierre de año sin una desaceleración marcada.

El IPC de octubre habría vuelto a ubicarse cerca del 2% mensual, un nivel similar al 1,9% registrado el mes anterior. El dato oficial será difundido este jueves por la tarde por el Indec, mientras que el consenso de las consultoras privadas apunta a una suba de 1,8%.

Las estimaciones reflejan que la inflación habría dejado atrás una desaceleración marcada y que su nuevo piso estaría más próximo al 2% que al 1% mensual. Entre los factores que sostuvieron los aumentos aparecen los precios regulados, como las tarifas, y los estacionales, en particular frutas y verduras.

Las proyecciones de inflación para octubre

La consultora EcoGo calculó una inflación de 2,1% para octubre, lo que implicaría una aceleración frente al mes previo. En su relevamiento, los precios estacionales aumentaron 3,7%.

Fundación Capital, el centro de estudios de Martín Redrado, describió un escenario de estabilidad en el ritmo de los precios.

"La inflación evoluciona a una velocidad crucero promedio de 1,9% mensual, sin señales claras de una nueva desaceleración"

, planteó en un informe. También estimó que octubre habría registrado una suba cercana a ese nivel, por sexto mes consecutivo, y que no se observarían cambios significativos durante el último bimestre del año.

Tarifas y alimentos, entre las principales presiones

Los precios regulados y estacionales contribuyeron a mantener el IPC en torno a esos valores. En octubre, el agua y el gas subieron 2,2%, la electricidad aumentó 1,6% y, en el Área Metropolitana de Buenos Aires, los colectivos avanzaron 2,9% y el subte, 3,7%. También se registraron alzas de 1,5% en naftas y de 2,5% en medicina prepaga y abonos de internet y telefonía celular.

Entre los rubros estacionales, las verduras acumularon un incremento de 13%, de acuerdo con el índice de inflación porteño. También se observaron aumentos vinculados con el turismo de fin de año.

Cómo evolucionó la inflación durante el año

La lectura del recorrido de los precios varía según el período que se tome como referencia. El primer trimestre, entre enero y marzo, tuvo una inflación mensual promedio de 2,9%; en el tercero, de julio a septiembre, el ritmo bajó a 1,9%.

Fundación Capital también estimó que el promedio mensual del último año fue de 1,9%, un indicador de estabilidad reciente. Sin embargo, la comparación interanual muestra una aceleración: en octubre del año pasado la inflación acumulada en doce meses era de 31,3%, mientras que el último registro disponible alcanzó el 33,4%.

Qué anticipan los relevamientos de noviembre

Los primeros relevamientos privados de noviembre ubican la inflación de alimentos cerca del 2% mensual, aunque con diferencias entre consultoras según la semana analizada. C-P y Analytica registraron aumentos durante la primera semana del mes. LCG, en cambio, detectó una baja de los precios de los alimentos durante el CyberMonday, después de ocho semanas consecutivas de subas.

En el promedio de las últimas cuatro semanas, las estimaciones de inflación alimentaria se ubicaron entre 1,8% y 2,3%. C-P y Analytica coincidieron en señalar aumentos en verduras, con subas acumuladas de 5,5% y 5,9%, respectivamente.

C-P también relevó un alza de 5,9% en café, té y yerba. Analytica registró un incremento de 3,4% en pan y cereales. En la medición semanal de C-P, las frutas subieron 4,2%, las verduras 3,8% y los lácteos 2,4%.

Los aumentos regulados previstos para noviembre

Noviembre comenzó con ajustes en servicios públicos, transporte, medicina prepaga y educación. Según C-P, la electricidad aumentó entre 2,9% y 3,2% en el AMBA; el gas, entre 2,95% y 3,65%; y los colectivos de la Ciudad y la provincia de Buenos Aires, entre 3,9% y 4%.

Con esos incrementos, la consultora proyecta que los precios regulados subirán cerca de 2% durante el mes. Para limitar presiones adicionales, el Gobierno volvió a postergar hasta diciembre la actualización del impuesto a los combustibles.

El equipo económico sostiene que la inflación será más leve en la última parte del año, aunque en el último informe de gestión del Banco Central reconoció que todavía hay factores capaces de impulsar los precios: las naftas, las tarifas y la carne.