Por Hermes 11 de noviembre de 2026 a las 3:30 p. m. · 3 min de lectura

La brasileña Votorantim vendió el 100% de la fabricante argentina de aceros largos, que tiene 60 años de historia y más de 600 empleados. El monto no fue informado oficialmente, aunque en Brasil se mencionó una cifra cercana a los 350 millones de dólares.

Acerbrag, fabricante de aceros largos para la construcción, el agro y la industria, cambió de dueño. La brasileña Votorantim vendió el 100% de la empresa argentina al grupo mexicano Simec, tras haber ingresado en la compañía en 2008.

La salida de Votorantim no responde a una dificultad coyuntural de la Argentina. Se enmarca en un cambio de estrategia del grupo propiedad de la familia Ermírio de Moraes, que busca dejar sectores intensivos en capital y ligados a los ciclos económicos.

La firma brasileña ya había vendido sus operaciones siderúrgicas en Brasil a ArcelorMittal en 2017 y también había salido de Colombia. Sin embargo, permaneció en la Argentina porque consideraba rentable el negocio, aunque en marzo y agosto del año pasado suspendió la actividad de la planta por la caída de las ventas. La oferta de Simec terminó de definir la operación.

La estrategia de expansión del grupo mexicano Simec

Con sede en Guadalajara, Simec busca ampliar su presencia internacional mediante adquisiciones. El grupo ya opera en Estados Unidos, Canadá y Brasil, y la incorporación de Acerbrag le permitirá sumar actividad en la Argentina. El monto de la compra no fue informado oficialmente, aunque en Brasil se mencionó una cifra cercana a los 350 millones de dólares.

La cartera de Simec incluye aceros especiales, perfiles estructurales y comerciales, tubos soldados y barras de acero para refuerzo de hormigón. Sus productos se destinan a la construcción, la infraestructura y la industria. Las acciones de la compañía cotizan en Nueva York.

Al anunciar la operación ante la Bolsa estadounidense, la empresa afirmó: “Esta operación representa un paso estratégico en los planes de crecimiento y expansión internacional de Grupo Simec, que le permitirá fortalecer su presencia en América del Sur”.

“La incorporación de Acerbrag permitirá a Grupo Simec ampliar su presencia geográfica, incrementar su capacidad de producción y generar sinergias operativas y comerciales”, sostuvo la compañía.

Acerbrag: planta en Bragado y foco en el mercado argentino

Acerbrag tiene más de 600 empleados, su sede administrativa en Vicente López y una planta industrial en Bragado. Produce acero mediante hornos eléctricos, laminación y trefilación.

La compañía está enfocada principalmente en el mercado interno, aunque exporta alrededor del 10% de su producción a otros países de América del Sur, entre ellos Uruguay, Paraguay, Bolivia y Chile.

Las ventas y los resultados de Simec en 2026

Durante los primeros nueve meses de 2026, Simec registró ventas por 24.569 millones de pesos mexicanos, equivalentes a unos 1.359,7 millones de dólares al tipo de cambio de fines de septiembre. El monto representó un aumento del 10%, impulsado por una suba del 14% en el volumen de productos de acero terminados despachados y una baja del 4% en el precio promedio de venta.

Los despachos de productos terminados alcanzaron 1.597.000 toneladas en ese período, frente a 1.400.000 toneladas en los primeros nueve meses de 2025. Las ventas fuera de México crecieron un 9%, hasta los 586 millones de dólares, mientras que las realizadas en ese país aumentaron un 11%, a 773,7 millones.

El EBITDA avanzó un 3%, hasta los 261,4 millones de dólares. En tanto, la ganancia neta pasó de 42,2 millones a 222,9 millones de dólares, más de cinco veces el resultado previo, debido a una mejora del resultado financiero.