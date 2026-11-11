Por Hermes 11 de noviembre de 2026 a las 3:06 p. m. · 1 min de lectura

León XIV se despidió de la Argentina con un mensaje de afecto tras cuatro jornadas en el país. Su partida desde Ezeiza estuvo acompañada por el presidente Javier Milei.

El papa León XIV se despidió de la Argentina con un emotivo mensaje publicado a través de su cuenta en la red social X, anteriormente conocida como Twitter, luego de finalizar su histórica visita al país.

“Me he sentido como en casa”, expresó el Sumo Pontífice, agradeciendo el cariño, el respeto y las numerosas muestras de afecto que recibió durante su estadía.

El mensaje concluyó con una frase especialmente dedicada a los argentinos: “¡Hasta siempre, mi querida Argentina!”, palabras que reflejaron el vínculo de cercanía que se generó durante las cuatro jornadas de su visita.

La despedida oficial se realizó en el Aeropuerto Internacional de Ezeiza, donde el presidente Javier Milei acompañó al Santo Padre antes de su partida rumbo a Perú.

Durante la ceremonia, el mandatario argentino se mostró visiblemente emocionado y, según las imágenes difundidas, no pudo contener las lágrimas al despedir al Pontífice.

La visita de León XIV marcó un acontecimiento histórico para la Iglesia católica y para millones de fieles, ya que hacía 39 años que un Papa no visitaba suelo argentino.

Durante su recorrido por Buenos Aires y Córdoba, el Santo Padre encabezó celebraciones religiosas, mantuvo encuentros con distintos sectores de la sociedad y dejó mensajes sobre la paz, la solidaridad, la familia y la necesidad de acompañar a quienes atraviesan situaciones difíciles.

Con su partida, concluyó una visita que quedará en la memoria de miles de argentinos que pudieron acompañarlo personalmente y de quienes siguieron cada una de sus actividades.

Su despedida a través de X dejó una frase que resume el afecto expresado durante su paso por el país: “¡Hasta siempre, mi querida Argentina!”.