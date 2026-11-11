Mientras el riesgo país llegó a 939 puntos, el dólar minorista avanzó apenas 0,6% en la semana. La intervención oficial y las herramientas de cobertura cambiaria sostuvieron la calma, aunque analistas advierten sobre sus límites.

El dólar se mantuvo estable pese al salto del riesgo país, que la semana pasada alcanzó los 939 puntos básicos, con un alza del 19%, y luego retrocedió a 859. En ese contexto, la cotización minorista cerró el viernes en $1.570, apenas 10 pesos por encima del valor de la semana anterior, una suba del 0,6%.

La relativa calma cambiaria se produjo antes de un feriado extendido por la visita del Papa y en medio de un escenario internacional adverso: la derrota electoral de Donald Trump, el aumento de las tasas y el fortalecimiento del dólar global. La estabilidad local, sin embargo, no pasó inadvertida en el mercado.

Las medidas oficiales para contener el dólar

La estrategia del equipo económico que conduce Luis Caputo combinó distintas intervenciones. Los analistas detectaron presiones cambiarias que fueron contenidas, entre otras medidas, con un menor ritmo de compras de divisas por parte del Banco Central. La entidad acumuló cinco ruedas sin comprar dólares en dos semanas, lo que también reduce la emisión de pesos asociada a esas operaciones.

Con el techo de la banda cambiaria cerca de los $1.949, el dólar mayorista llegó a $1.551 el martes pasado y terminó la semana en $1.545, con una suba semanal del 0,7%. Fue el cuarto avance semanal consecutivo, en un contexto de mayor demanda de cobertura mediante contratos de futuros y bonos dollar-linked. El mercado cambiario permaneció cerrado el lunes y el martes por la visita del Papa y retomaría la actividad el miércoles.

Intervención del Tesoro y presión en los dólares financieros

Otra parte de la estrategia correspondió al Tesoro. Con pesos depositados en el Banco Central, habría comprado US$129 millones para completar el pago de intereses por US$880 millones al Fondo Monetario Internacional. Además, se estima que utilizó fondos del Banco Nación para adquirir bonos en pesos por cerca de $2 billones, con el objetivo de poner un límite a las tasas.

Las tensiones fueron más visibles en el mercado financiero. El contado con liquidación subió 1,1% durante la semana pasada y retrocedió el viernes a $1.637, en medio de una presunta intervención oficial. El martes volvió a avanzar: subía 1,9% hasta los $1.669, pese a la mejora de los títulos en dólares que contribuyó a aliviar el riesgo país.

La cobertura cambiaria y las compras del Banco Central

La cobertura cambiaria es otro instrumento central. Según el economista Fernando Marull, el Banco Central compró US$16.000 millones en el año, cumplió la meta acordada con el FMI y cuenta con poder de fuego para 2027. En paralelo, vendió US$4.000 millones en futuros y US$10.000 millones en bonos dollar-linked. De ese modo, casi nueve de cada diez dólares comprados tuvieron como contrapartida una cobertura cambiaria.

De acuerdo con ese cálculo, si el Banco Central no hubiera vendido esos instrumentos —que ofrecen a los inversores protección frente a una devaluación—, habría comprado apenas US$2.000 millones. “La demanda de cobertura no desapareció, se desvió del dólar spot. Por eso el dólar sigue tranquilo, por ahora”, señaló un informe de la consultora FMyA, dirigida por Marull.

Más demanda de cobertura en el segundo semestre

El panorama cambió en la segunda mitad del año. Durante el primer semestre, la oferta de la cosecha gruesa y las colocaciones de deuda privada, como las obligaciones negociables, permitieron que el Banco Central comprara US$11.000 millones con una cobertura de US$1.200 millones. En el segundo semestre, las compras bajaron a US$5.000 millones, mientras que la cobertura trepó a US$8.800 millones.

Para Marull, ese movimiento refleja que la demanda de divisas se reactivó y que la cobertura electoral comenzó mucho antes de los comicios de 2027. También cambió el tipo de instrumentos elegidos por las empresas: desde agosto, según su análisis, empezaron a recurrir más a Bopreal 2027 y Bonar 2027, en lugar de concentrarse en futuros y bonos dollar-linked.

Las tasas altas y los límites de la estrategia

La política de contención tiene costos. Emitir menos pesos o absorberlos mediante colocaciones de deuda supone sostener una política monetaria contractiva que prioriza la estabilidad cambiaria por sobre la reactivación económica. Aun así, las tasas cortas en pesos cerraron la semana en alza y la caución a seis días llegó a marcar 190%.

“Por ahora, para no subir el dólar, dejan correr la tasa de interés. Pero esto tiene un límite porque te estrangula el crédito en pesos, la solvencia pública y el nivel de actividad”, afirmó Sebastián Menescaldi, socio adjunto de EcoGo. También advirtió: “El tema es que van a tener que emitir pesos para luego poder comprar dólares para cancelar la deuda con el exterior, por eso dejaron correr un poquito el dólar en los últimos días”.

La cobertura financiera también tiene un límite. A medida que las empresas absorban Bopreales o Bonares, sus rendimientos podrían comprimirse hasta volverse negativos. Actualmente, esos instrumentos rinden entre 2,72% y 3,73% anual, mientras que los bonos en dólares ofrecen entre 13,14% y 16,18%. “Cuando esa cobertura financiera se agote, la presión irá al spot”, advirtió la consultora de Marull.

Las estimaciones de FMyA indican que el Gobierno utilizó US$22.000 millones en cobertura en octubre de 2025, incluidos bonos dollar-linked, futuros, ventas de divisas del Tesoro y compras de pesos de Scott Bessent. En octubre de 2026, la cobertura ya sumaba US$17.000 millones, al incluir los bonos duales. EcoGo, por su parte, calculó que la cobertura mediante futuros y bonos dollar-linked rondaba los US$14.000 millones, cerca de los máximos registrados en agosto.