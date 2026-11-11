Por Hermes 11 de noviembre de 2026 a las 11:30 a. m. · 3 min de lectura

El banco consideró que los bonos argentinos reflejan un escenario demasiado negativo sobre la economía y las chances electorales de Javier Milei. Sin embargo, el riesgo país avanzó a 880 puntos y los activos locales terminaron con pérdidas.

Morgan Stanley sostuvo que los bonos argentinos recibieron un castigo excesivo en los últimos días y que el aumento del riesgo país refleja un pesimismo que no estaría justificado por las perspectivas de la economía. Aun así, el indicador volvió a subir este martes, mientras los activos locales cambiaron de tendencia durante la rueda.

En un informe enviado a sus clientes, el banco señaló que el mercado ya incorporó un escenario muy adverso sobre las posibilidades electorales de Javier Milei en 2027. Según sus cálculos, los títulos soberanos descuentan entre un 41% y un 52% de probabilidad de que ocurra ese escenario, frente al rango de entre 11% y 20% estimado apenas tres meses atrás.

Qué escenario adverso descuentan los bonos argentinos

La proyección contempla dos alternativas: un 66% de probabilidades de que la Argentina atraviese dificultades económicas y políticas sin caer en default, y un 33% de chances de incumplir sus obligaciones.

Para Simon Waever, estratega de Morgan Stanley, que los bonos reflejen una probabilidad cercana al 50% de ese desenlace cuando falta casi un año para las elecciones presidenciales "no está justificado". El analista consideró que la cotización actual "parece un exceso impulsado por el desarme de posiciones", aunque reconoció que los datos económicos y el clima político local estuvieron por debajo de las expectativas.

Bonos en dólares y riesgo país: las cifras de la rueda

Los bonos argentinos en dólares acumulan una caída cercana al 14% desde fines de julio, el peor desempeño entre los mercados emergentes. La preocupación de los inversores por las posibilidades de reelección de Milei se profundizó durante las últimas semanas.

Morgan Stanley no espera que los títulos "recuperen por completo" las pérdidas recientes, pero considera que algunos tramos de la curva ofrecen oportunidades. Waever destacó en particular los bonos de vencimiento más largo, entre ellos los que finalizan en 2041, por ofrecer una relación entre riesgo y retorno "atractiva".

El riesgo país, medido por JP Morgan, subió a 880 puntos luego de haber comenzado la jornada en 873 unidades. El lunes se había desplomado y la semana pasada había alcanzado un máximo de 940 puntos.

La inflación de Estados Unidos presionó a los mercados

Las acciones líderes de Wall Street volvieron a caer: el Nasdaq retrocedió más de 1%. Los bonos argentinos en dólares comenzaron el día con subas, favorecidos por un clima financiero global más positivo, pero pasadas las 14 empezaron a registrar pérdidas.

Los papeles argentinos que cotizan en Estados Unidos también operaron mayormente en baja. Tenaris, Telecom y Globant anotaron algunas subas, mientras que las mayores caídas correspondieron a YPF, con 2,7%; Mercado Libre, con 2,6%; y Loma Negra y Pampa Energía, con 2,3% cada una.

El movimiento del mercado durante la tarde coincidió con la publicación de los datos de inflación de Estados Unidos. El índice de precios al consumidor subyacente, que excluye alimentos y energía, aumentó 0,3% mensual, por encima de lo esperado por los analistas por tercer mes consecutivo. El índice general avanzó 0,4%, impulsado por aumentos extendidos en productos y servicios esenciales.

La cifra provocó una fuerte reacción en el mercado de deuda estadounidense. El rendimiento de los bonos del Tesoro a dos años, especialmente sensible a las expectativas sobre las tasas de la Reserva Federal, saltó 20 puntos básicos hasta el 4,77%, en camino a registrar su peor jornada desde abril de 2025. Los operadores comenzaron a anticipar al menos dos subas de tasas hasta mediados de 2027 y asignaron una pequeña probabilidad a un aumento de mayor magnitud en diciembre.