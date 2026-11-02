La entidad realizará su 32ª Conferencia Industrial en un contexto de caída de la actividad y pérdida de empleo. Javier Milei volverá a ausentarse y Luis Caputo abrirá el encuentro.

La Unión Industrial Argentina (UIA) realizará este martes su 32ª Conferencia Industrial, en medio del deterioro de la actividad y con reclamos al Gobierno. El presidente Javier Milei no participará del encuentro, que tendrá al ministro de Economía, Luis Caputo, a cargo de la apertura.

La convocatoria se da mientras los indicadores del sector siguen en baja: la industria cayó 3,2% en agosto, según el Índice de Producción Industrial (IPI) del Indec. Además, las principales consultoras del mercado advierten que la economía ingresó virtualmente en recesión, de acuerdo con sus evaluaciones preliminares de la actividad al cierre de septiembre.

Los reclamos de la UIA ante la caída de la industria

Para el titular de la entidad, Martín Rappallini, será su segunda Conferencia Industrial. Aunque asumió con un perfil dialoguista, la situación del sector lo llevó a endurecer gradualmente sus planteos y a señalar la caída de la actividad, la pérdida de puestos de trabajo, la falta de inversiones y las dificultades de ramas como la textil y la metalúrgica.

En su discurso de cierre, Rappallini mantendría un tono institucional y propositivo, con un llamado a construir acuerdos entre distintos sectores de cara al año electoral de 2027. El dirigente llegó a la presidencia como candidato de unidad y cuenta con el respaldo de grandes empresas exportadoras, entre ellas Techint y Arcor.

Competitividad, impuestos y propuestas para el sector

Más allá del tono, la UIA pondrá el foco en las necesidades inmediatas de la industria. Rappallini planteará que la estabilidad macroeconómica no es suficiente si no se avanza también en una mejora de la competitividad. Asimismo, advertirá sobre los riesgos que la transición económica del Gobierno supone para el sector, en particular por la apertura comercial, y remarcará el retroceso de la actividad y del empleo industrial.

La entidad presentará dos iniciativas: un Pacto Fiscal Federal y un Régimen Industrial para la Competitividad Internacional. Con ambas propuestas buscará que el Gobierno acerque la presión impositiva local a la que enfrentan las industrias de los principales países de la región.

La advertencia de Rappallini y la ausencia de Milei

En los últimos días, el presidente de la UIA alertó sobre la continuidad de la pérdida de puestos de trabajo y el impacto de las políticas económicas. “A este ritmo, lo ideal ya sería que al menos se frene este proceso de pérdida de empleo y luego se revierta. El año que viene va a depender mucho de lo que haga el Gobierno. Si continúa tan fuerte con este apretón cambiario y monetario, seguramente vamos a tener que convivir con un mercado sin pesos y con una economía que no crecerá”, expresó.

“Si la Argentina este año termina con cero crecimiento y el año que viene sigue así o entra en recesión, seguramente será muy complejo para muchos sectores”.

La semana pasada, la UIA relanzó su Consejo Académico y convocó a economistas de distintas corrientes para debatir el rumbo económico y elaborar propuestas para el desarrollo productivo. En su primera reunión, el grupo analizó, entre otros temas, el impacto del Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI). La entidad reclama desde hace tiempo la creación de un “RIGI industrial” que extienda al sector los beneficios impositivos del régimen vigente.

Milei volverá a faltar a la conferencia, pese a que este año asistió a distintos encuentros empresariales, como el Consejo de las Américas, el AmCham Summit, la Convención Anual del IAEF, reuniones de las Bolsas de Comercio de Córdoba y Rosario, el Latam Economic Forum y la Expo Rural. También envió un mensaje al Coloquio de IDEA.

El Gobierno estará representado por Caputo, quien abrirá la jornada a las 9 y deberá referirse a la caída de la industria, que acumula un retroceso de 2,7% en lo que va del año. El cierre estará a cargo del jefe de Gabinete, Diego Santilli, junto con Rappallini.