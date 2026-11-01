Por Hermes 1 de noviembre de 2026 a las 8:00 p. m. · 2 min de lectura

El organismo estadounidense vinculó a un grupo norcoreano con el robo de 6.300 millones de dólares en criptomonedas. Donald Trump puso en duda la atribución, mientras Binance aseguró que reembolsará a todos los clientes afectados.

El FBI responsabilizó a un grupo de hackers vinculado a Corea del Norte por el ciberataque contra Binance, la mayor plataforma de intercambio de criptomonedas del mundo. El robo, ocurrido el jueves, alcanzó los 6.300 millones de dólares en bitcoin y otros activos digitales en cuestión de minutos y fue señalado como el mayor ataque de este tipo de la historia.

Sin embargo, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, expresó reservas sobre la autoría y sostuvo que todavía no está confirmada. La declaración contrastó con la atribución difundida por la agencia de investigación.

El FBI señaló al grupo TraderTraitor por el hackeo a Binance

Según el comunicado del FBI, el ataque fue coordinado por TraderTraitor, un grupo al que las autoridades vinculan con Corea del Norte. Los investigadores lo identificaron también como responsable del hackeo a la plataforma Bybit el año pasado, en el que fueron sustraídos 1.500 millones de dólares.

La investigación determinó que los ciberdelincuentes están convirtiendo los fondos robados principalmente en ethereum. Las autoridades prevén que intenten blanquear los activos mediante servicios de finanzas descentralizadas, conocidos como DeFi, y plataformas de intercambio instantáneo.

Ante el riesgo de que el dinero sea canalizado con éxito, el FBI pidió a los exchanges de criptomonedas y a las firmas de análisis de blockchain que congelen las transacciones vinculadas con las direcciones identificadas.

Trump puso en duda la atribución a Corea del Norte

Consultado por periodistas el sábado por la noche, durante una celebración de Halloween en su residencia de Mar-a-Lago, en Florida, Trump relativizó las conclusiones del FBI. “No me preocupa. Estamos enterándonos de ello. No sabemos si es Corea del Norte”, afirmó, aunque señaló que las investigaciones aún podrían confirmar esa hipótesis.

Expertos advierten sobre el rastreo de los fondos robados

Ari Redbord, director de políticas de la firma de inteligencia en blockchain TRM Labs, sostuvo que el modus operandi presenta similitudes con ataques anteriores atribuidos al régimen norcoreano. Describió el ciberataque como “un robo bancario a la velocidad de Internet” y anticipó que los hackers podrían dividir los fondos para intentar eludir las alertas durante los próximos meses.

“Sin embargo, también podemos rastrear y seguir esos fondos en tiempo real para construir investigaciones, interrumpir las operaciones y recuperar fondos mediante incautaciones. Es simplemente este juego del gato y el ratón”, expresó Redbord.

Binance cubrirá el 90 por ciento de los activos faltantes

Binance informó el sábado que cuenta con reservas suficientes en la misma criptomoneda sustraída para cubrir el 90 por ciento de los activos faltantes. Además, la empresa garantizó que todos los clientes afectados recibirán un reembolso completo.