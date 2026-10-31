Por Hermes 31 de octubre de 2026 a las 8:00 p. m. · 1 min de lectura

El presidente de Estados Unidos afirmó que el intercambio por carta estuvo relacionado con el envío de suministros médicos y negó que hubiera encargado reanudar las conversaciones de paz con Irán.

Donald Trump confirmó que el vicepresidente JD Vance se comunicó por carta con un alto funcionario iraní. El mandatario negó que le hubiera encargado iniciar conversaciones de paz y sostuvo que el contacto estuvo vinculado con el envío de suministros médicos.

Trump cuestionó el alto el fuego con Irán

Las declaraciones se conocieron después de que Trump calificara de «pérdida de tiempo» el alto el fuego acordado en junio y advirtiera sobre la posibilidad de reanudar ataques a gran escala contra Irán.