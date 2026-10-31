Donald Trump confirmó que el vicepresidente JD Vance se comunicó por carta con un alto funcionario iraní. El mandatario negó que le hubiera encargado iniciar conversaciones de paz y sostuvo que el contacto estuvo vinculado con el envío de suministros médicos.
Trump cuestionó el alto el fuego con Irán
Las declaraciones se conocieron después de que Trump calificara de «pérdida de tiempo» el alto el fuego acordado en junio y advirtiera sobre la posibilidad de reanudar ataques a gran escala contra Irán.