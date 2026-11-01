Un relevamiento de Zentrix ubicó a la incertidumbre económica, los ingresos y la falta de empleo entre las principales inquietudes. La desaprobación de la gestión de Javier Milei llegó al 55,5%, casi 20 puntos por encima de la aprobación.

La incertidumbre económica, los bajos salarios y el desempleo encabezan las preocupaciones de los argentinos, según el último informe de la consultora Zentrix, realizado a casi tres años del inicio del gobierno de Javier Milei. El relevamiento también registró que más de la mitad de los encuestados desaprueba la gestión presidencial.

La inquietud por la economía reunió el 48,2% de las respuestas. Le siguieron los ingresos y salarios, con el 46,2%, y el desempleo, con el 44,6%. La corrupción quedó en cuarto lugar, con el 42,9%.

Las preocupaciones económicas lideran el relevamiento

Las tarifas de los servicios públicos fueron señaladas por el 28,8% de los consultados. De ese modo, cuatro de las cinco preocupaciones más mencionadas están vinculadas con la economía, en particular con los ingresos, el empleo y el costo de vida.

El listado completo de las principales inquietudes quedó conformado por la incertidumbre económica (48,2%), los ingresos y salarios (46,2%), el desempleo (44,6%), la corrupción (42,9%), las tarifas de servicios públicos (28,8%), la inseguridad (20,7%), la educación (20,2%), las deudas (16,7%), la inflación (16,7%) y la salud (13%).

En conjunto, las problemáticas económicas ocupan un lugar destacado y representan seis de las diez principales preocupaciones relevadas. La inflación aparece por debajo de las inquietudes sobre salarios y empleo, aunque, con un ritmo cercano al 2% mensual, sigue siendo la principal preocupación para el 16,7% de los encuestados, el mismo porcentaje que mencionó las deudas, en un contexto de morosidad familiar récord.

La desaprobación de Milei supera a la aprobación

En cuanto a la evaluación del Gobierno, el 55,5% desaprueba la gestión de Javier Milei, mientras que el 36,2% la aprueba. La diferencia entre ambas opiniones es de 19,3 puntos porcentuales.

La aprobación presidencial subió por tercer mes consecutivo: pasó del 31,4% en julio al 36,2% en octubre. Aun así, se mantuvo por debajo del nivel de desaprobación. La valoración personal del mandatario mostró un resultado más negativo: el 58% expresó una imagen negativa y el 35,9%, positiva, una brecha de 22,1 puntos.

Cómo se realizó la encuesta de Zentrix

El estudio se llevó a cabo entre el 19 y el 30 de octubre de 2026 mediante una encuesta online de alcance nacional. Incluyó 1.278 casos de las 24 jurisdicciones del país y la muestra fue ponderada por región, edad y sexo.