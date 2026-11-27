Por Hermes 27 de noviembre de 2026 a las 6:00 p. m. · 1 min de lectura

El diputado pampeano criticó las proyecciones económicas y advirtió que el ajuste afectará a la clase media y a los sectores más vulnerables. También destacó cambios en el financiamiento universitario y aportes para organismos de investigación.

El diputado nacional pampeano Abelardo Ferrán cuestionó la aprobación del Presupuesto 2027 y sostuvo que el Gobierno nacional profundiza un ajuste que "paga la sociedad". En un mensaje publicado en sus redes sociales, criticó las proyecciones económicas del proyecto y alertó sobre el efecto de los recortes en áreas sensibles.

"Durante la madrugada de hoy, legisladores de La Libertad Avanza, con la connivencia de varios bloques que de manera reiterada apoyan las acciones del Gobierno de Javier Milei, aprobaron por mayoría el Presupuesto 2027", expresó.

Ferrán cuestionó las proyecciones económicas del Presupuesto 2027

El legislador comparó los parámetros económicos de la iniciativa con las previsiones del presupuesto vigente. Señaló que para este año se había proyectado una inflación del 10 por ciento, aunque estimó que superará el 30 por ciento. También sostuvo que el crecimiento previsto en un 5 por ciento no llegará al 1 por ciento.

En ese contexto, advirtió que el año próximo continuará el ajuste en áreas como Discapacidad y Educación. "Ese ajuste que NO pagará la denominada casta sino la clase media, los más vulnerables y los que menos tienen", afirmó.

Financiamiento universitario y aportes a organismos nacionales

Por otra parte, Ferrán destacó las modificaciones relacionadas con el financiamiento universitario y los aportes destinados a organismos nacionales de investigación y desarrollo.

"La base de un país desarrollado es la educación universitaria de nivel, la ciencia y la tecnología de propia generación", sostuvo.

Aunque manifestó su rechazo general al Presupuesto, el diputado consideró que hubo avances durante el tratamiento parlamentario. "Nos queda, a pesar del sabor amargo por un Presupuesto malo, la satisfacción de al menos haber podido lograr –desde la minoría– torcer el brazo del oficialismo respecto al financiamiento universitario, y aportes para organismos como SENASA, CONICET, INTA e INTI", concluyó.