El Ministerio Público Fiscal reunió a autoridades policiales, educativas y de organismos de Niñez para acordar cómo implementar la normativa que alcanza a adolescentes de entre 14 y 18 años. La agenda incluye prevención, protección de derechos y trabajo en escuelas.

El Ministerio Público Fiscal de La Pampa puso en marcha una serie de reuniones con representantes de instituciones provinciales y municipales para coordinar la aplicación del nuevo régimen penal juvenil. Los encuentros fueron encabezados por el fiscal Walter Martos y las fiscales adjuntas Marianela Dallachiesa y Vanesa Yoli.

La iniciativa apunta a establecer mecanismos de trabajo conjunto ante la normativa que regula la investigación y la persecución penal de delitos atribuidos a adolescentes de entre 14 y 18 años. El objetivo es articular la intervención judicial con las tareas de prevención y protección de derechos.

Coordinación con la Policía de La Pampa

Una de las primeras reuniones se realizó con autoridades de la Unidad Regional Nº 1 de la Policía de La Pampa. Participaron su jefe, el comisario Horacio Cabrillana, y responsables de distintas dependencias de Santa Rosa y de localidades de la Primera Circunscripción Judicial.

Durante el encuentro se analizaron medidas de prevención y procedimientos de intervención policial ante situaciones delictivas en las que participen adolescentes. La fiscal adjunta Dallachiesa planteó la importancia de unificar criterios de actuación y sostuvo que la implementación del régimen requiere la participación de los organismos que trabajan cotidianamente con jóvenes, además del ámbito judicial.

El rol de los organismos de Niñez en el régimen penal juvenil

La agenda también incluyó una reunión con autoridades de la Dirección Provincial de Niñez y Adolescencia y representantes de áreas provinciales y municipales vinculadas con la protección de derechos. Asistieron el director provincial de Niñez, Rodrigo Lofvall; la directora de Familia y Niñez de la Municipalidad de Santa Rosa, Rocío Copelotti; las coordinadoras de equipos de la Unidad Local Gabriela Alecha y Gabriela Baudaux; y el abogado Leandro Montenegro, integrante del equipo de Familia y Niñez.

También participaron Leonela Rojos, directora de Desarrollo Humano y Familia, y Mariela Amazan, coordinadora de la Unidad Local de Niñez y Adolescencia, ambas de la Municipalidad de Toay. Se sumaron Sofía Pérez Dupont, defensora provincial de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, y la defensora adjunta Eugenia Maradona; además de Silvana Guardia, coordinadora del dispositivo IPESA, y Gimena Funes, integrante de ese organismo.

En la reunión se destacó la necesidad de coordinar las intervenciones institucionales y se señalaron como ejes del nuevo régimen la justicia restaurativa y el restablecimiento de derechos. La fiscal adjunta Yoli remarcó que los organismos de Niñez son fundamentales para acompañar los procesos judiciales y brindar respuestas integrales, que contemplen tanto los derechos y garantías de los adolescentes como los intereses de las víctimas.

Prevención y educación en las escuelas

Otro encuentro reunió a representantes del Ministerio de Educación de La Pampa para avanzar en acciones preventivas y educativas que se pondrán en marcha durante el próximo año. Participaron el subsecretario de Educación Técnico Profesional, Diego Chapalcaz; la subsecretaria de Educación, Sandra Gálvez; la directora general de Educación Secundaria, Gabriela Morán; y la coordinadora de Políticas Educativas, Rocío Mora Souto.

Entre las propuestas se analizaron transmisiones por streaming y charlas en establecimientos educativos para explicar los alcances del régimen, así como las responsabilidades y obligaciones que establece la normativa. La intención es que adolescentes y familias accedan a información clara y puedan resolver sus dudas sobre el nuevo sistema.

Desde la Unidad Penal de Adolescentes del Ministerio Público Fiscal señalaron, además, la importancia de acordar modalidades de trabajo con las autoridades educativas y los equipos de cada establecimiento. Martos destacó que las acciones preventivas deben desarrollarse en los espacios donde los jóvenes construyen vínculos y realizan sus actividades cotidianas.

"Los colegios, los clubes y los distintos ámbitos sociales son los lugares donde los adolescentes se desenvuelven diariamente. Por eso es necesario trabajar también desde esos espacios para que las intervenciones puedan dar resultados positivos", sostuvo.

La iniciativa busca que la puesta en marcha del nuevo régimen penal juvenil se apoye en una estrategia integral, con participación de la Justicia y de las instituciones vinculadas con la prevención, la educación y la protección de derechos de adolescentes.