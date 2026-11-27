El Gobierno de La Pampa y el municipio firmaron convenios para infraestructura urbana, desagües y mantenimiento vial. Además, anunciaron inversiones millonarias en educación, salud e iluminación.

General Pico recibirá obras e inversiones por más de 12.000 millones de pesos, a partir de convenios firmados entre el Gobierno de La Pampa y la Municipalidad. El acto fue encabezado por el gobernador Sergio Ziliotto, la intendenta Fernanda Alonso y la vicegobernadora Alicia Mayoral, junto con ministros y funcionarios provinciales y municipales.

Entre los acuerdos rubricados se encuentran trabajos para mejorar el sistema de desagües pluviales, mantener la red de canales y acondicionar sectores de las rutas provinciales que atraviesan la ciudad.

Convenios para desagües pluviales y mantenimiento vial

Uno de los convenios contempla la compra de dos bombas de gran porte para el sistema de desagües pluviales del barrio Rucci, sobre la calle 107. El equipamiento permitirá reemplazar las bombas existentes y mejorar el escurrimiento ante lluvias intensas. La inversión supera los 120 millones de pesos.

Además, mediante el programa PROMANCA de la Administración Provincial del Agua, se acordó destinar 72.778.000 pesos a la limpieza, el mantenimiento y la adecuación de la red de canales pluviales. Las tareas se apoyan en el Estudio Hidráulico Integral impulsado por la Provincia a través del CFI y buscan responder al crecimiento urbano, la impermeabilización del suelo y la apertura de nuevas calles asfaltadas.

Por otra parte, la Dirección Provincial de Vialidad y el municipio firmaron un convenio por 145.860.000 pesos para desmalezar, cortar el pasto y mantener la vegetación en tramos urbanos de las rutas provinciales 1 y 101. Los trabajos incluirán canteros centrales, laterales hasta la línea de cordón, banquinas, zonas cercanas al ferrocarril y triángulos de visibilidad, con el propósito de conservar los espacios públicos y mejorar la seguridad vial.

General Pico completó el recambio a luminarias LED

Durante la jornada también se formalizó la incorporación de las últimas 180 luminarias LED del Plan de Alumbrado Público Eficiente e Inteligente. Estas unidades se suman a las 1.736 instaladas en la primera etapa y a las 1.840 de la segunda, con lo que la ciudad alcanzó el 100 por ciento de cobertura LED en su parque lumínico.

Según se informó, el recambio permitirá al municipio reducir en 28 por ciento el consumo energético. En el acto, Alonso recibió el certificado de eficiencia energética, en reconocimiento a la transformación del alumbrado público de la ciudad.

Inversiones en educación, salud e iluminación vial

Ziliotto detalló además una serie de obras estratégicas que comenzarán a partir del 1 de enero, en el marco del presupuesto provincial recientemente aprobado. Entre ellas figura la intervención integral del edificio de la Escuela Normal de General Pico, que será licitada con un presupuesto oficial de 6.500 millones de pesos.

En el Hospital Gobernador Centeno se prevé ampliar los consultorios externos, con una inversión de 1.900 millones de pesos. También se destinarán 1.800 millones a remodelar el edificio de Salud Mental y construir un Centro de Día, en el marco de la ley provincial de emergencia en salud mental.

La Provincia, el municipio y CORPICO realizarán asimismo la iluminación integral de la doble vía, próxima a habilitarse, entre la calle 40 y la zona de la caminera. La obra demandará una inversión estimada de cerca de 2.000 millones de pesos.