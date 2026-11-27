Por Hermes 27 de noviembre de 2026 a las 6:00 p. m. · 1 min de lectura

Una vecina denunció que sus ovejas fueron atacadas nuevamente en una chacra del sector Este. Afirmó que es el tercer episodio y reclamó que los dueños mantengan a sus perros bajo control.

Una vecina de General Acha, de apellido Córdoba, denunció que perros atacaron nuevamente a sus ovejas en una chacra del sector Este de la localidad. Según señaló, es la tercera vez que ocurre un episodio de estas características.

En una publicación en redes sociales, la mujer expresó su indignación y contó que esta vez llegaron a tiempo para evitar daños mayores a los animales. También reclamó que los presuntos dueños de los perros se hagan responsables.

Reclamo por los ataques de perros a ovejas en General Acha

Córdoba afirmó que una vecina se limitó a pedirle disculpas y cuestionó que la situación se repita.

“¡Es la tercera vez que pasa! ¿Hasta cuándo vamos a tener que soportar esta situación?”

La mujer exigió que los propietarios mantengan a sus perros bajo control y eviten que circulen sin supervisión. Además, remarcó que adoptar animales implica asumir responsabilidades por su cuidado y comportamiento.

La vecina pidió medidas para evitar nuevos ataques

“Las disculpas ya no alcanzan. No podemos seguir poniendo en riesgo nuestros animales por la irresponsabilidad de otras personas”, sostuvo.

Finalmente, pidió que se tomen medidas para prevenir nuevos ataques y garantizar que sus ovejas puedan estar tranquilas. “¡Nuestras ovejas también merecen andar tranquilas y libres, como siempre fueron!”, concluyó.