Una vecina de General Acha, de apellido Córdoba, denunció que perros atacaron nuevamente a sus ovejas en una chacra del sector Este de la localidad. Según señaló, es la tercera vez que ocurre un episodio de estas características.
En una publicación en redes sociales, la mujer expresó su indignación y contó que esta vez llegaron a tiempo para evitar daños mayores a los animales. También reclamó que los presuntos dueños de los perros se hagan responsables.
Reclamo por los ataques de perros a ovejas en General Acha
Córdoba afirmó que una vecina se limitó a pedirle disculpas y cuestionó que la situación se repita.
“¡Es la tercera vez que pasa! ¿Hasta cuándo vamos a tener que soportar esta situación?”
La mujer exigió que los propietarios mantengan a sus perros bajo control y eviten que circulen sin supervisión. Además, remarcó que adoptar animales implica asumir responsabilidades por su cuidado y comportamiento.
La vecina pidió medidas para evitar nuevos ataques
“Las disculpas ya no alcanzan. No podemos seguir poniendo en riesgo nuestros animales por la irresponsabilidad de otras personas”, sostuvo.
Finalmente, pidió que se tomen medidas para prevenir nuevos ataques y garantizar que sus ovejas puedan estar tranquilas. “¡Nuestras ovejas también merecen andar tranquilas y libres, como siempre fueron!”, concluyó.