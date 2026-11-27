La Secretaría de Trabajo provincial participó en mesas del IRAM sobre elementos de protección personal. El equipo técnico aportó su experiencia en la revisión de normas para anclajes y cuerdas.

La Secretaría de Trabajo de La Pampa, a través de la Dirección General de Inspecciones y SRT, participó en noviembre de las mesas de trabajo del Instituto Argentino de Normalización y Certificación (IRAM), en el ámbito del Organismo de Estudio de Normas sobre Elementos de Protección Personal (EPP).

La intervención provincial se inscribe en el proceso de elaboración y revisión de normas de certificación que buscan fijar estándares de aplicación en Argentina y fortalecer la seguridad y la protección de las y los trabajadores.

Revisión de normas para trabajos en altura

En esta instancia, el equipo técnico participó de la revisión de las normas vinculadas con anclajes y cuerdas para trabajos en altura. Durante el intercambio, aportó conocimientos legales y técnicos, además de la experiencia obtenida en tareas de fiscalización y control en territorio.

La contribución de la Dirección General de Inspecciones, a cargo de Gerardo Salvadori, permite incorporar al debate normativo la perspectiva de quienes intervienen directamente en la prevención de riesgos laborales y en el control del cumplimiento de las leyes vigentes.

Prevención de riesgos y protección de trabajadores

La Secretaría de Trabajo reafirmó su “compromiso con la prevención de riesgos, la mejora de los estándares de seguridad y la construcción de herramientas normativas que contribuyen a proteger la salud y la integridad de las y los trabajadores”.