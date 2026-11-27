Por Hermes 27 de noviembre de 2026 a las 3:30 p. m. · 2 min de lectura

Seis partidos suscribirán este viernes un acta con principios y ejes para avanzar en una propuesta común de gobierno. La conducción del frente y las candidaturas siguen pendientes.

Los seis partidos de la oposición pampeana que negocian la conformación de un frente para las elecciones de 2027 firmarán este viernes un acta acuerdo. El documento establecerá principios y ejes básicos para avanzar en una propuesta común de gobierno.

La firma se realizará a las 16 horas en la sede de Comunidad Organizada, ubicada en Juan B. Justo 65. Será el sexto encuentro de la mesa de conversaciones, luego de cinco reuniones destinadas a acercar posiciones y definir una agenda compartida.

Qué partidos integran la mesa opositora de La Pampa

En las negociaciones participan la Unión Cívica Radical (UCR), el PRO, La Libertad Avanza (LLA), Comunidad Organizada, el Movimiento de Integración y Desarrollo (MID) y el Movimiento Federalista Pampeano (MoFePA).

La última reunión se hizo el viernes pasado en la sede del Comité Provincia de la UCR, pero concluyó sin que se presentara el documento de principios que los espacios venían elaborando. El primer encuentro había tenido lugar el 17 de octubre, cuando las fuerzas expresaron su intención de construir una alternativa política al peronismo pampeano.

Los ejes de la propuesta común de gobierno

En aquella instancia inicial, los partidos difundieron coincidencias en torno a la defensa del trabajo, la vida, la libertad y la propiedad privada. También mencionaron la promoción de la inversión, la creación de riqueza y la seguridad jurídica.

En los encuentros posteriores, el debate avanzó sobre una agenda que incluye infraestructura, educación, salud, producción, federalismo, seguridad y justicia. Además, se planteó la importancia de fortalecer las instituciones y generar condiciones para la inversión y el desarrollo.

La discusión de esos principios tuvo diferencias. El radicalismo propuso incluir referencias explícitas a la educación pública gratuita y la salud pública. Desde el sector libertario, en tanto, impulsaron planteos relacionados con los controles de los organismos estatales y la reducción de la estructura del Estado.

Candidaturas y conducción, los temas pendientes

La firma del acta será un avance en la institucionalización del espacio, aunque no resolverá necesariamente las diferencias políticas que atraviesan las conversaciones. Entre los principales puntos de tensión están la conducción de una eventual alianza y el mecanismo para definir las candidaturas.

Hasta el momento, tres dirigentes aparecen con aspiraciones a la Gobernación: el libertario Adrián Ravier, el radical Martín Berhongaray y la referente del PRO María Alejandra "Marita" Mac Allister.

También hubo cruces públicos entre Ravier y el dirigente de Comunidad Organizada, Juan Carlos Tierno. Tierno cuestionó el protagonismo libertario en el armado y reclamó que las decisiones políticas se tomen en La Pampa, sin condicionamientos de las conducciones nacionales de La Libertad Avanza.

Ravier, por su parte, rechazó que el espacio sea exclusivamente antiperonista y sostuvo que busca construir una alternativa capaz de sumar también a votantes del justicialismo.

Con el acuerdo, los seis partidos intentarán cerrar la etapa inicial de conversaciones y establecer una primera base escrita de entendimientos. La conducción política del frente, las candidaturas y la forma de definirlas seguirán en discusión de cara a 2027.