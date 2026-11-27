Por Hermes 27 de noviembre de 2026 a las 3:30 p. m. · 2 min de lectura

El sindicato solicitó que los cinco representantes de La Pampa en Diputados respalden la extensión por seis meses del Estatuto del Periodista Profesional, que ya tiene media sanción del Senado. La prórroga mantendría vigente la norma mientras se debate un nuevo proyecto.

El Sindicato de Prensa La Pampa Zona Sur (Sipren) pidió a los cinco diputados nacionales pampeanos que apoyen la prórroga por seis meses del Estatuto del Periodista Profesional. La iniciativa obtuvo media sanción en el Senado de la Nación el jueves 26 de noviembre.

En un comunicado, la organización se dirigió a Varinia Marín, Ariel Rauschenberger, Abelardo Ferrán, Martín Ardohain y Martín Matzkin para solicitarles que acompañen el proyecto cuando se trate en la Cámara de Diputados.

El Sipren alertó por la situación laboral del periodismo

El sindicato advirtió que la actividad periodística atraviesa un contexto «sumamente delicado», tanto por las condiciones laborales como por el sostenimiento de las fuentes de trabajo.

La entidad aclaró que la extensión no constituye una solución definitiva. Para garantizar la continuidad del Estatuto, ambas cámaras deberán aprobar la iniciativa antes del 1 de enero de 2027.

La prórroga busca sostener los derechos de los trabajadores de prensa

La extensión permitiría mantener vigente la normativa mientras se debate un nuevo proyecto que garantice los derechos de los trabajadores de prensa. Según destacó el gremio, la propuesta incorpora un aporte de la organización pampeana relacionado con la preservación de la salud mental de las y los profesionales del periodismo.

El Sipren atribuyó el avance legislativo a la «lucha incansable» de las organizaciones de prensa de todo el país, junto con la Federación Argentina de Trabajadores de Prensa (FATPREN) y otros sectores de la comunicación que participaron de la campaña.

«Esto nos obliga a redoblar nuestros esfuerzos para reconquistar nuestro Estatuto del Periodista, defender los derechos laborales y garantizar el derecho a informar en libertad», expresó la comisión directiva.

Por último, el sindicato manifestó su expectativa de que los legisladores pampeanos acompañen la iniciativa, en defensa del trabajo provincial y del derecho a la información de la ciudadanía.