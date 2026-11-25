Por Hermes 25 de noviembre de 2026 a las 6:00 a. m. · 1 min de lectura

El personal de la Universidad Nacional de La Pampa se suma a una huelga nacional de 24 horas para reclamar por los salarios y el financiamiento universitario. No habrá transporte ni comedores y la venta de tickets se trasladó al viernes.

El personal docente y nodocente de la Universidad Nacional de La Pampa (UNLPam) adhiere este miércoles al paro nacional universitario de 24 horas. La medida fue convocada por gremios, el Consejo Interuniversitario Nacional y la Federación Universitaria Argentina para rechazar el proyecto de Presupuesto 2027 y reclamar mejoras salariales y el cumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario.

La iniciativa presupuestaria contempla transferencias por 7,7 billones de pesos para las universidades nacionales durante 2027. Según sostienen los gremios, esa partida equivale al 0,54 por ciento del Producto Bruto Interno y es «lo que representa el nivel de financiamiento más bajo de los últimos veintitrés años, retrocediendo a cifras de 2004».

Reclamo por salarios y financiamiento universitario

Desde la Asociación de Docentes Universitarios de La Pampa afirmaron: «Volvemos a parar frente al ajuste del Gobierno Nacional y a un presupuesto que pretende profundizar el desfinanciamiento de las Universidades Públicas».

«Exigimos que cuando se trate el Presupuesto 2027 en el Congreso de la Nación, se garanticen los recursos necesarios para el funcionamiento de las universidades nacionales, la recomposición de nuestros salarios y el cumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario».

Cómo funcionarán los servicios de la UNLPam

Por la adhesión a la medida, este miércoles no habrá transporte ni servicio de comedores universitarios. La venta de tickets para los comedores fue reprogramada para el viernes, en el horario habitual.

Además, desde la UNLPam recordaron que mañana tampoco habrá actividad por la conmemoración del Día del Trabajador y la Trabajadora Nodocente.