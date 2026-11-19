Los gremios docentes y estatales rechazaron la propuesta salarial del Gobierno pampeano y reclamaron un bono de entre 500.000 y 700.000 pesos. Las partes retomarán la negociación hoy a las 11 en Santa Rosa.

La paritaria entre los gremios docentes y estatales y el Gobierno de La Pampa terminó sin acuerdo. Tras rechazar la propuesta oficial, las partes acordaron retomar la negociación hoy a las 11, en Santa Rosa, con el bono de fin de año entre los principales puntos de discusión.

La reunión se realizó ayer por la mañana, luego del cuarto intermedio dispuesto la semana pasada. Como en encuentros anteriores, las negociaciones se desarrollaron en dos sedes: los estatales se reunieron con funcionarios en la sala Mechi Mario de la Casa de Gobierno, mientras que el debate docente tuvo lugar en la Subsecretaría de Coordinación de Educación.

Qué reclaman los gremios en la paritaria de La Pampa

Los sindicatos solicitaron mantener la cláusula gatillo para el trimestre octubre-diciembre, una recomposición que permita que los salarios superen la inflación y el pago de un bono extraordinario para cerrar el año. También reclamaron una alternativa de refinanciación accesible, a través del Banco de La Pampa, para aliviar las deudas de los agentes públicos con tarjetas de crédito. Según señalaron, hasta el momento no recibieron respuestas concretas sobre ese planteo.

La propuesta del Gobierno incluyó un aumento del 2,6 por ciento, equivalente al IPC de la región pampeana de octubre; el pago del aguinaldo en diciembre; la aplicación de la cláusula gatillo en enero y una recomposición salarial de tres puntos adicionales.

Sin acuerdo por el bono de fin de año

De acuerdo con los datos presentados en la negociación, el incremento salarial acumulado en el año llega al 29,59 por ciento, mientras que la inflación registrada hasta el momento es del 26,5 por ciento. Los gremios pidieron un bono de entre 500.000 y 700.000 pesos, pero el Gobierno rechazó ese reclamo.

Los sindicatos consideraron insuficiente la oferta y exigieron una suma para los salarios de octubre superior al IPC, además del bono. Como esos pedidos no fueron contemplados, no aceptaron la propuesta y se resolvió pasar a un nuevo cuarto intermedio. La negociación continuará hoy a las 11.