Por Hermes 19 de noviembre de 2026 a las 3:00 a. m. · 2 min de lectura

La iniciativa oficial obtuvo dictamen favorable por mayoría en dos comisiones, aunque fue rechazada en Asuntos Agrarios. El sistema prevé comenzar en la Ruta Provincial 20 y destinar la recaudación al mantenimiento de caminos.

El proyecto del Poder Ejecutivo para implementar un régimen de peaje destinado al mantenimiento de las rutas de La Pampa avanzó este miércoles en la Legislatura. Tras un plenario, la propuesta oficialista, con modificaciones, consiguió dictamen favorable por mayoría en las comisiones de Hacienda y Presupuesto y Legislación General.

En Asuntos Agrarios, en cambio, fue rechazado el despacho del oficialismo y obtuvo mayoría un dictamen alternativo presentado por la Unión Cívica Radical (UCR), que no logró reunir los votos en las otras dos comisiones. Los espacios son presididos por Daniel Lovera, Liliana Robledo y Andrea Valderrama, respectivamente.

El aumento del tránsito pesado hacia Vaca Muerta

Antes de la votación expusieron en la Sala de Pensamiento los ministros de Hacienda, Guido Bisterfeld, y de Obras Públicas, Alfredo Intronatti. También participaron el titular de Vialidad Provincial, Rodrigo Cadenas; el presidente de Fiduciaria La Pampa SAPEM, Diego Ullán; y el director de Asuntos Legales de Vialidad, Matías Regazzoli.

Intronatti fundamentó la urgencia de la medida en el fuerte crecimiento del tránsito de camiones. Según detalló, en 2016 circulaban por la provincia unos 66 camiones que trasladaban arena desde Entre Ríos hacia Vaca Muerta. Actualmente, ese flujo llegó a 903 vehículos.

"Esa situación ha cambiado el esquema vial y los recursos provinciales previstos en el presupuesto no alcanzan para sostener la demanda de mantenimiento", explicó el ministro.

Quiénes pagarán el peaje y cómo se distribuirán los fondos

Sobre el alcance del tributo, Intronatti afirmó que los vehículos radicados en la provincia quedarán exentos. "Todos los vehículos que tributan en la provincia no van a pagar el peaje", aseguró.

Una vez descontados los gastos administrativos del fideicomiso, el 90 por ciento de lo recaudado se transferirá a Vialidad Provincial. El 10 por ciento restante se distribuirá entre los municipios para conservar los caminos vecinales.

La Ruta Provincial 20 tendrá los primeros puestos de cobro

El sistema funcionará con tótems, barreras de control y pago electrónico. La modalidad será intermedia entre las cabinas tradicionales y el sistema automático Free Flow.

Los primeros puestos de recaudación se instalarán sobre la Ruta Provincial 20, corredor utilizado por el transporte pesado con destino a Neuquén. El plan contempla extenderlos más adelante a las rutas provinciales 18, 1 y 14.

La tarifa se calculará tomando como referencia un equivalente a tres dólares cada 100 kilómetros y aumentará de acuerdo con el peso del transporte.