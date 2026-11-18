Por Hermes 17 de noviembre de 2026 a las 11:00 p. m. · 1 min de lectura

La Municipalidad reemplaza cañerías en la calle Emilio Mitre y renovará ocho conexiones domiciliarias. Los trabajos durarán 20 días y habrá cambios parciales en el tránsito y en los recorridos de las líneas 7 y 8.

La Municipalidad de Santa Rosa inició la renovación de 115 metros de cañería cloacal en Villa Alonso. La obra se realiza sobre la calle Emilio Mitre, entre Santa Fe y San Jorge, y beneficiará directamente a ocho frentistas e indirectamente a vecinos de la zona.

Los trabajos incluyen el recambio de la antigua infraestructura por conductos de PVC de 200 milímetros y la renovación de ocho conexiones domiciliarias. El plazo previsto es de 20 días corridos, sujeto a las condiciones climáticas.

Recambio de cañerías cloacales en Villa Alonso

La intervención contempla la excavación de una zanja, el retiro de las cañerías que cumplieron su vida útil, la colocación de los nuevos ductos y la posterior compactación del terreno.

Según se informó desde el municipio, la incorporación de cañerías de PVC apunta a mejorar la prestación del servicio y prevenir roturas y pérdidas.

Cortes de tránsito y cambios en las líneas 7 y 8

Durante la ejecución de la obra habrá interrupciones parciales al tránsito. Se recomienda circular con precaución, respetar las indicaciones del personal de Tránsito y utilizar vías alternativas.

Además, el EMTU informó que las líneas 7 y 8 evitarán el tramo intervenido. En el recorrido de regreso a los barrios, retomarán por Pueyrredón, entre Santa Fe y San Jorge.