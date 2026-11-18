Funcionarios provinciales se reunieron con el intendente Leonel Monsalve y recorrieron sectores afectados por el aumento del caudal. La evaluación incluye puntos críticos del sistema de agua potable y una represa.

Funcionarios del Gobierno de La Pampa llegaron este miércoles a 25 de Mayo para analizar, junto con las autoridades locales, las posibles consecuencias de la crecida del río Colorado. Tras una reunión de trabajo, la comitiva recorrió zonas inundadas de El Sauzal y Colonia Chica.

El ministro de Obras y Servicios Públicos, Alfredo Intronati, afirmó: “Acá estamos acompañando a la municipalidad de 25 de Mayo, como hicimos en enero de 2024 y como hemos hecho siempre”.

Reunión entre Provincia y el municipio de 25 de Mayo

El encuentro se realizó en la Municipalidad con el intendente Leonel Monsalve y su equipo. Participaron también el ministro de Gobierno y Asuntos Municipales, Pascual Fernández; el secretario de Recursos Hídricos, José Gobbi; y el representante de Coirco, Juan Greco.

La comitiva incluyó representantes de Obras Públicas, Asuntos Municipales y Vialidad. Por el Ente Provincial del Río Colorado (EPRC) estuvieron su vicepresidente, Claudio Aimar, y el gerente de Producción, Guillermo Sánchez. La agenda contempla relevar las condiciones del río y coordinar acciones entre los organismos provinciales y municipales.

Los puntos críticos ante la crecida del río Colorado

Monsalve explicó que había solicitado la presencia de funcionarios provinciales para que observaran la situación en el lugar. “veníamos insistiendo en que las autoridades provinciales vengan ellos mismos a constatar la situación en 25 de Mayo. Ayer llamé y decidieron venir de urgencia”, señaló.

Durante la recorrida, el intendente mostró la captación 3 del sistema de agua potable, que definió como la que enfrenta mayor riesgo y abastece al pueblo. También advirtió sobre una represa que, si se desbordara, podría inundar el sector, como ya ocurrió en otras ocasiones.

“Nosotros estamos previniendo antes de que ocurra algo, hicimos el reclamo al Ente Provincial del Río Colorado que es a quien corresponde el control del río. Estamos dispuestos a colaborar, pero mi rol como intendente es éste: cuando se quieren acallar las cosas tenemos que contarlas, y por eso las autoridades provinciales han venido y les hemos contado la verdad de lo que viene pasando”, expresó Monsalve.

El jefe comunal agregó que desde hace varios meses realizan relevamientos y advierten sobre la necesidad de intervenir. También anticipó tareas preventivas en la represa del malecón y señaló que la Provincia y empresas facilitarán máquinas y bateas para los trabajos en los sitios considerados críticos, en especial los vinculados con el suministro de agua.

La Provincia realizará un relevamiento y evaluará medidas

Intronati indicó que el Gobierno provincial recorrerá la zona para conocer el estado actual del río y definir cómo acompañar al municipio. “Hemos tomado la decisión que con este equipo, parte del Gabinete del gobernador Sergio Ziliotto, de estar acá acompañando. Ahora vamos a hacer un relevamiento para ver el estado de situación, de cómo está hoy el río, y a partir de ahí empezar a tomar una decisión de acompañamiento de la Provincia a la municipalidad”, expresó.

La recorrida por El Sauzal y otros sectores próximos al río Colorado permitirá observar directamente las condiciones de la zona y avanzar en la evaluación de los riesgos asociados al aumento del caudal.