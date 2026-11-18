Por Hermes 17 de noviembre de 2026 a las 11:00 p. m. · 1 min de lectura

La Secretaría de Energía y Minería advirtió que personas ajenas al organismo envían enlaces para obtener datos personales. Recomendó no responder, no abrirlos y reportar los contactos sospechosos.

La Secretaría de Energía y Minería de La Pampa alertó sobre intentos de estafa por WhatsApp. Personas ajenas al organismo estarían usando su identidad institucional para enviar mensajes con enlaces que solicitan información personal y podrían facilitar el acceso indebido a cuentas.

Qué hacer ante un mensaje sospechoso

El organismo aclaró que ninguno de sus integrantes contacta a usuarios por WhatsApp para pedir datos personales, códigos de verificación ni el ingreso a enlaces. Por eso, recomendó no responder los mensajes ni proporcionar información.

También pidió a las y los pampeanos que no abran los enlaces recibidos y que eliminen y reporten el contacto como fraudulento. Ante cualquier mensaje sospechoso, la indicación es evitar toda interacción con quien lo envía.

Canal oficial de Energía y Minería

Para realizar consultas o reportar un intento de fraude, la ciudadanía puede comunicarse exclusivamente con el canal oficial de WhatsApp de la Secretaría, al número 2954 338108.