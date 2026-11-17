La escritora participará de las I Jornadas de Letras de la Facultad de Ciencias Humanas, que se realizarán de manera presencial los días 26 y 27. La actividad será gratuita y otorgará certificación.

La escritora Liliana Heker dará la conferencia “La palabra: una herramienta de resistencia” en las I Jornadas de Letras: Docencia, Investigación y Extensión de la Universidad Nacional de La Pampa (UNLPam). El encuentro presencial se desarrollará los días 26 y 27, con entrada gratuita y certificación para quienes participen.

La propuesta, organizada por la Facultad de Ciencias Humanas, convoca a docentes, estudiantes, graduados, investigadores y a la comunidad en general. Su lema es “A 50 años del Golpe Cívico Militar. Literatura, lengua y ciencias humanas frente a las tensiones del presente”.

Conferencias de Liliana Heker y Liliana Ancalao

La inauguración será el jueves 26 a las 9 en el Consejo Superior de la UNLPam. En ese espacio, Heker ofrecerá su conferencia a las 9.45. El viernes 27, a las 18.30, la poeta e investigadora Liliana Ancalao presentará su obra reunida, Mi corazón se pone laboreado (2025).

Las mesas de ponencias se realizarán en las aulas 207 y 2012, en el segundo piso de la Facultad de Ciencias Humanas. Organizan el Departamento de Letras, el Instituto de Investigaciones Literarias y Discursivas, el Instituto de Estudios Clásicos y Traducción, el Instituto de Lingüística y la Asociación Pampeana de Escritorxs.

“La propuesta busca consolidar un espacio presencial de pensamiento crítico, intercambio pedagógico y memoria reflexiva, celebrando a su vez los 55 años de trayectoria de la carrera de Letras en la universidad pública”, señalaron desde la organización.

Presentaciones de revistas, libros y panel sobre derechos humanos

El jueves 26 a las 12.30, en el salón del Consejo Directivo de la Facultad de Ciencias Humanas, se presentarán las revistas del Departamento de Letras Circe y Anclajes. A las 19, se realizará el panel “Literatura y Derechos Humanos ante la urgencia de una política transformadora de la realidad”. Participarán Natividad Ponce, de la Asociación Pampeana de Escritorxs; Mónica Morales, del Instituto Interdisciplinario de Estudios de Género; Franco Catalani, del Movimiento Pampeano por los Derechos Humanos; y Alejandro Urioste, de la Cátedra Libre Che Guevara.

El viernes 27 a las 12, también en el salón del Consejo Directivo, tendrá lugar la presentación de los libros La carrera de letras, de D. Moro y Salto; Mundo Onetti, El diccionario de Santa María, de N. Bompadre y Repetto; Diana Bellessi: las voces y las máscaras, de N. Redondo; Lectura, escritura y educación en escenarios posdemocráticos, de N. Forte y D. Moro; y Como si el oleaje fuera manso, de P. Alvarez Masi.

Trayectoria de Liliana Heker y Liliana Ancalao

Nacida en Buenos Aires en 1943, Heker cofundó y fue corresponsable de las revistas literarias El Escarabajo de Oro (1961-1974) y El Ornitorrinco (1977-1986). Sus cinco libros de cuentos y algunos textos inéditos integran el volumen Cuentos reunidos. También publicó las novelas Zona de clivaje (1987), El fin de la historia (1996) y Noticias sobre el iceberg (2024), además de los libros de no ficción Las hermanas de Shakespeare (1999), Diálogos sobre la vida y la muerte (2003), La trastienda de la escritura (2019) e Intimidad de un oficio (2025).

Entre sus distinciones figuran la Mención Única del Concurso Hispanoamericano de Literatura de Casa de las Américas, el Primer Premio Municipal de Novela, el Primer Premio Nacional de Libro de Cuentos, el Premio Konex de Platino, el Premio Esteban Echeverría a la Trayectoria y el Premio APA a la Trayectoria. Su obra fue traducida a diversos idiomas.

Ancalao nació en Comodoro Rivadavia en 1961. Poeta e investigadora, pertenece a la comunidad mapuche-tewelche Ñamkulawen y traduce su lengua materna, el mapuzügun. Es profesora en Letras por la Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco.

Publicó los poemarios Tejido con lana cruda (2001, 2010), Mujeres a la intemperie-pu zomo wekuntu mew (2009, 2010) y Rokiñ, provisiones para el viaje (2020), además de Resuello-neyen (2018), que reúne ensayos y poesía. En 2025 se editó su obra completa, Mi corazón se pone laboreado. Parte de su producción fue traducida al inglés, francés e italiano. Participó en encuentros de escritores de pueblos originarios en Colombia, México, Alemania y Estados Unidos, y fue invitada al VIII Congreso Internacional de la Lengua Española, realizado en Córdoba en marzo de 2019, donde formó parte de una mesa sobre poesía en lenguas originarias.

Para consultas sobre las jornadas, se puede escribir a [email protected].