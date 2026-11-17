Santa Rosa y Toay recibirán en conjunto el 29,02% de la coparticipación provincial que se distribuye entre 80 localidades pampeanas. El nuevo esquema también registra subas y bajas en casi la misma cantidad de municipios y habilita diez días para presentar recursos.

El reparto de la coparticipación provincial de 2027 profundiza el peso del área metropolitana de La Pampa: Santa Rosa recibirá el 24,7518% y Toay, el 4,2760%. En conjunto, ambas localidades concentrarán el 29,02% de los fondos distribuidos automáticamente entre las 80 municipalidades y comisiones de fomento.

Los porcentajes surgen de comparar el decreto 1989/26, publicado en el Boletín Oficial, con el esquema vigente durante 2026, establecido por el decreto 2487/25. Santa Rosa y Toay sumaron 0,6459 puntos de participación, impulsadas por variables como la población, el parque automotor y la recaudación propia.

En contraste, General Pico, la segunda ciudad de la provincia, perdió 0,3222 puntos y quedó por debajo del 15,6%, con un coeficiente de 15,5798%. En el conjunto de localidades, 41 mejoraron su índice y 39 tuvieron una reducción. Los intendentes cuentan ahora con diez días para revisar la documentación técnica y presentar eventuales recursos de reconsideración.

Cómo se calcula la coparticipación de La Pampa

La fórmula prevista por la Ley 1065, modificada por la Ley 3556, considera distintos factores y no se basa únicamente en la cantidad de habitantes, que representa el 20% del índice. Los recursos propios tributarios explican el 29% y los no tributarios, el 11%. También se ponderan el Impuesto a los Vehículos, con un 20%; el Inmobiliario, con un 15%; y un 5% que se distribuye en partes iguales.

En puntos netos, detrás de Toay, que sumó 0,3530, y Santa Rosa, con 0,2929, se ubicaron Santa Teresa (+0,1407), Eduardo Castex (+0,1154), Intendente Alvear (+0,0891), General Acha (+0,0726), Realicó (+0,0667), Guatraché (+0,0599), 25 de Mayo (+0,0482) y Abramo (+0,0389).

Si se mide la evolución en relación con el coeficiente anterior de cada localidad, Abramo encabezó las subas, con un crecimiento del 11,02%. Le siguieron Toay (+9%), Adolfo Van Praet (+8,36%), Colonia Santa María (+6,90%) y Santa Teresa (+6,74%).

General Pico y localidades del oeste, entre las mayores bajas

Las reducciones más pronunciadas se concentraron en comunas del oeste y del norte provincial. Después de General Pico, la mayor caída nominal fue la de Victorica, que perdió 0,2935 puntos, equivalente a un retroceso del 12,09%. También disminuyeron Bernardo Larroudé (-0,1238), Winifreda (-0,1127), Quemú Quemú (-0,1084), Gobernador Duval (-0,0801), Parera (-0,0722), Santa Isabel (-0,0654), Lonquimay (-0,0624) y Conhello (-0,0566).

Al comparar la pérdida con lo que cada localidad percibía en 2026, el mayor impacto proporcional correspondió a Gobernador Duval, cuya participación cayó un 22,86%. Luego aparecen La Humada (-13,66%), Conhello (-13,16%), Bernardo Larroudé (-12,87%) y Victorica (-12,09%).

El promedio trienal amortigua los cambios

Desde el Gobierno provincial señalaron que, a cuatro años de la reforma de la Ley 3556, el cálculo trienal ayuda a moderar las variaciones. Los índices de 2027 se establecen mediante el promedio de los ejercicios 2025, 2026 y 2027, un mecanismo que busca evitar cambios abruptos en los presupuestos municipales.

El Ejecutivo también indicó que los datos financieros enviados por cada comuna debían contar con el aval previo de los Concejos Deliberantes o del Tribunal de Cuentas. Además, continuará vigente el Fondo Adicional de Distribución Poblacional, equivalente al 1% de las rentas generales, destinado a compensar el costo de los servicios en las ciudades más densamente pobladas sin reducir los fondos que se distribuyen entre las localidades más pequeñas.