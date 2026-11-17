Por Hermes 17 de noviembre de 2026 a las 8:30 p. m. · 1 min de lectura

La Municipalidad reemplaza conductos sobre la calle Emilio Mitre y renueva ocho conexiones domiciliarias. Los trabajos durarán 20 días corridos y habrá cortes parciales de tránsito y cambios en los recorridos de las líneas 7 y 8.

La Municipalidad de Santa Rosa comenzó la renovación de 115 metros de cañerías cloacales en el barrio Villa Alonso. La obra se realiza sobre la calle Emilio Mitre, entre Santa Fe y San Jorge, e incluye el recambio de los conductos antiguos por nuevos caños de PVC de 200 milímetros de diámetro.

La intervención también contempla la renovación de ocho conexiones domiciliarias y beneficiará directamente a ocho frentistas. Según se informó, los trabajos mejorarán el servicio para el resto de los vecinos de la zona.

Cómo se realizan las obras cloacales en Villa Alonso

Las tareas incluyen la excavación de zanjas, el retiro de las cañerías deterioradas, la colocación de los nuevos conductos y la posterior compactación del terreno. El plazo previsto es de 20 días corridos, sujeto a las condiciones climáticas.

La renovación busca mejorar el funcionamiento de la red cloacal y prevenir roturas y pérdidas en el sector.

Cortes de tránsito y cambios en las líneas 7 y 8

Mientras avance la obra habrá interrupciones parciales al tránsito. El municipio pidió circular con precaución, respetar las indicaciones del personal de Tránsito y utilizar vías alternativas.

El Ente Municipal de Transporte Urbano informó que las líneas 7 y 8 modificarán sus recorridos para evitar el tramo intervenido. En el regreso hacia los barrios, ambas líneas retomarán su recorrido por la calle Pueyrredón, entre Santa Fe y San Jorge.