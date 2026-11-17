La conducción nacional del partido acordó respaldar la suspensión de las primarias para las elecciones de 2027, junto con Ficha Limpia y cambios en la elección de parlamentarios del Mercosur. La senadora pampeana Victoria Huala acompañará la postura.

El PRO resolvió apoyar la suspensión de las Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO) para las elecciones de 2027. La decisión se tomó este martes en una reunión virtual de la Mesa Ejecutiva nacional, encabezada por el expresidente Mauricio Macri, y será acompañada por la senadora pampeana María Victoria Huala.

El acuerdo modifica la posición que habían expresado algunos integrantes del bloque del PRO en el Senado. Huala había manifestado reparos a la iniciativa del Gobierno de Javier Milei, pero ahora se alineará con la definición adoptada por la conducción partidaria.

El PRO respaldará la suspensión de las PASO y Ficha Limpia

En el encuentro participaron los gobernadores Rogelio Frigerio, de Entre Ríos; Ignacio Torres, de Chubut; y Jorge Macri, de la Ciudad de Buenos Aires. También estuvieron el jefe del bloque de Diputados, Cristian Ritondo, y el presidente de la bancada del Senado, Martín Goerling.

La reunión contó además con la presencia de Fernando De Andreis, María Eugenia Vidal y los intendentes Soledad Martínez y Guillermo Montenegro. Tras el encuentro, el partido difundió un comunicado en el que confirmó su respaldo a la suspensión de las primarias y a otros puntos de la reforma electoral.

"Es fundamental avanzar con la aprobación de Ficha Limpia. También acompañamos la suspensión de las PASO y la eliminación de la elección directa de los parlamentarios del Mercosur, para que sean designados por la Cámara de Diputados".

El entendimiento contempla así una condición que el PRO planteaba para respaldar la reforma: incorporar Ficha Limpia, iniciativa que establece restricciones a las candidaturas de personas con condenas por delitos dolosos confirmadas en segunda instancia.

La reforma electoral se debatirá en el Senado

Otro punto que acercó posiciones fue el cambio en la propuesta del Gobierno. En esta instancia, dejó de impulsar la eliminación definitiva de las PASO y propone suspenderlas únicamente para los comicios de 2027. El texto también contempla la posibilidad de utilizar listas colectoras.

La definición del PRO se conoció horas antes de que la Comisión de Asuntos Constitucionales del Senado retomara el tratamiento de la reforma electoral. Los tres representantes del partido en la Cámara alta —Martín Goerling, Andrea Cristina y Victoria Huala— tienen un peso relevante en una votación para la que el oficialismo necesita reunir 37 votos y alcanzar la mayoría.

Con el acuerdo, Macri unificó la postura del partido y despejó las dudas sobre el respaldo de sus senadores a una de las principales iniciativas del Gobierno nacional.