El juez de Control Carlos René Ordás extendió por 90 días la detención de Hugo Argüello, acusado por el asesinato del brigadista de Defensa Civil en Santa Rosa. La fiscalía pidió mantener la medida mientras avanzan las pericias y la investigación.

La Justicia de La Pampa extendió por 90 días la prisión preventiva de Hugo Argüello, acusado por el crimen de Cristian Muñoz, brigadista de Defensa Civil asesinado a disparos en Santa Rosa. La decisión fue tomada este martes durante una audiencia en la Sala 1 del Centro Judicial de la capital pampeana.

El juez de Control Carlos René Ordás hizo lugar al pedido del Ministerio Público Fiscal. El fiscal Cristian Casais sostuvo que la medida debía continuar mientras se realizan diligencias periciales y se consolida el plexo probatorio. La defensa del imputado estuvo a cargo de la defensora oficial Paula Lorena Arrigone.

La investigación por el crimen de Cristian Muñoz

El ataque ocurrió en septiembre pasado en el barrio Matadero, en las inmediaciones de la esquina de la Avenida Circunvalación y la calle Congreso, frente a la Escuela 217. Muñoz recibió disparos de arma de fuego en un episodio que los investigadores consideran, de manera preliminar, un posible ajuste de cuentas motivado por una enemistad previa.

El hecho generó conmoción en la zona y movilizó a efectivos policiales, a la División de Criminalística y a la Agencia de Investigación Científica. En las primeras etapas de la causa, la fiscalía formalizó la investigación contra Argüello, quien tiene antecedentes penales, por homicidio simple agravado por el uso de arma de fuego, en concurso real con portación de arma de fuego sin la debida autorización legal.

Argüello seguirá detenido durante tres meses

Al imputado le habían dictado inicialmente 60 días de prisión preventiva, plazo que vencía en las horas posteriores a la audiencia. Con la prórroga dispuesta por Ordás, seguirá detenido durante los próximos tres meses, mientras la causa avanza hacia las siguientes etapas procesales.

En el expediente también permanece secuestrado el vehículo en el que viajaba Argüello junto con otras tres personas. Esas personas prestaron declaración y continúan vinculadas a la investigación.