Por Hermes 17 de noviembre de 2026 a las 3:30 p. m. · 2 min de lectura

El sindicato judicial de La Pampa advirtió que el proyecto prioriza la equiparación salarial de defensores públicos y fiscales y la creación de cargos, pero no contempla las demandas de los empleados de las defensorías. El gremio anunció que profundizará sus medidas durante el debate legislativo.

El Sindicato de Trabajadores Judiciales de La Pampa (SiTraJ) cuestionó el proyecto de Presupuesto 2027 porque, según planteó, las medidas previstas para las defensorías apuntan a los estamentos jerárquicos y dejan afuera las necesidades salariales y operativas de los empleados.

La iniciativa incluye la equiparación salarial entre defensores públicos y fiscales, además de la creación de nuevas defensorías y cargos funcionales. Tras analizar el texto, la conducción gremial sostuvo que no contempla las demandas de quienes sostienen el trabajo cotidiano en esas dependencias.

Los reclamos de los trabajadores de las defensorías

La secretaria general del SiTraJ, Susana Funes, enumeró los pedidos del sindicato y de los trabajadores del área:

El reclamo que nosotros venimos realizando desde el sindicato conjuntamente con los compañeros de la Defensoría tiene que ver con los trabajadores de las defensorías. Estamos hablando de concursos de ascenso, de bonificaciones para los compañeros, de más incorporación de personal dentro de las defensorías y claramente de la parte edilicia

Funes también cuestionó el enfoque de la pauta de gastos que se debate en la Cámara de Diputados y afirmó que las respuestas previstas se limitan a sumar funcionarios y abrir nuevas dependencias.

SiTraJ anunció alerta y medidas gremiales

Lo que hemos visto del presupuesto y lo que estamos estudiando desde la comisión directiva es que es un presupuesto que se está ajustando y donde la solución para las defensorías terminó siendo más cargos de funcionarios y la apertura de defensorías nuevas. O sea, nada de lo que se está planteando en ese presupuesto tiene que ver con las necesidades de los y las trabajadoras de las defensorías

, expresó la dirigente.

Frente a este escenario, el gremio confirmó que profundizará las acciones durante el tratamiento legislativo del proyecto para reclamar la incorporación de partidas y respuestas concretas para la planta de empleados.

Además de realizar presentaciones ante autoridades judiciales y gubernamentales, SiTraJ notificó formalmente a la Secretaría de Trabajo el estado de alerta, movilización y asambleas permanentes. La organización anticipó nuevas medidas de visibilización en los próximos días para exigir un presupuesto que contemple a los trabajadores judiciales.