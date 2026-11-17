Por Hermes 17 de noviembre de 2026 a las 6:00 p. m. · 1 min de lectura

En agosto de 2026, la provincia registró 5.978 firmas empleadoras privadas, un 2,4% menos que en el mismo mes de 2025. Desde noviembre de 2023, la caída acumulada llegó al 6,8%, con 437 empresas menos.

La Pampa registró 149 empresas empleadoras menos en agosto de 2026 respecto del mismo mes del año anterior, según un informe de la consultora Politikon Chaco. La provincia contabilizó 5.978 firmas activas, frente a las 6.127 de agosto de 2025, una baja interanual del 2,4%.

La retracción local se produjo en un contexto de descenso extendido en el país. A nivel nacional, el número de empresas empleadoras privadas formales cayó por 30 meses consecutivos en la comparación interanual y se ubicó en 475.685, un 2,9% menos que un año antes. Neuquén fue la única excepción a la tendencia negativa.

La caída de empresas en La Pampa, por debajo del promedio nacional

La disminución pampeana fue menor que la media nacional y se ubicó entre las más moderadas de las jurisdicciones del NEA y la región pampeana. En la comparación con otras provincias, la caída fue inferior a la de Santa Fe (-2,7%), Buenos Aires (-2,9%), Entre Ríos (-3,3%) y Córdoba (-4,3%).

El panorama cambia al tomar como referencia noviembre de 2023, cuando La Pampa tenía 6.415 empresas empleadoras. Desde entonces, la provincia perdió 437 firmas del sector privado formal, lo que representa una contracción acumulada del 6,8%.

La Pampa perdió 437 empresas empleadoras desde 2023

Con ese resultado, La Pampa quedó en el noveno puesto del ranking nacional de caídas acumuladas para el período. En el conjunto del país, el retroceso desde noviembre de 2023 fue del 6,3% y superó las 32.100 empresas menos.

Los datos muestran la persistencia de la reducción de empleadores privados formalizados y su impacto en el tejido productivo y comercial de las provincias argentinas.