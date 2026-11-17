Por Hermes 17 de noviembre de 2026 a las 12:21 p. m. · 2 min de lectura

El nuevo Centro de Salud “Argentino Rodaro” fue construido con una inversión provincial que superó los 915 millones de pesos. El edificio incorpora consultorios, farmacia y una sala de emergencias, entre otros servicios.

Rucanelo sigue creciendo: la gestión de Pablo Lázaro Muse suma una importante obra de salud con el acompañamiento del Gobierno provincial

La localidad de Rucanelo continúa sumando infraestructura y servicios para sus vecinos. En esta oportunidad, la gestión del presidente de la Comisión de Fomento, Pablo Lázaro Muse, celebró la inauguración del nuevo Centro de Salud “Argentino Rodaro”, una obra de enorme importancia para la comunidad, concretada gracias a una inversión del Gobierno de La Pampa que superó los 915 millones de pesos.

La inauguración representa un avance significativo para una localidad pequeña del interior pampeano, donde cada inversión en infraestructura sanitaria significa mejores condiciones de atención, mayor seguridad y una mejor calidad de vida para sus habitantes.

El nuevo edificio constituye también un paso importante para la comunidad que conduce Lázaro Muse, con el acompañamiento del gobernador Sergio Ziliotto y del Ministerio de Salud provincial.

El trabajo conjunto entre la gestión local y el Gobierno provincial

La concreción del nuevo Centro de Salud refleja la importancia del trabajo articulado entre la Comisión de Fomento de Rucanelo y el Gobierno de La Pampa.

La gestión de Pablo Lázaro Muse acompañó el desarrollo del proyecto y puso a disposición el terreno municipal donde se construyó el edificio. La obra, financiada por la Provincia, permitió dar respuesta a una necesidad que los vecinos venían planteando desde hacía años. Castex Online +1

Un centro de salud con mejores instalaciones y más servicios

El nuevo edificio cuenta con consultorios médico y odontológico, farmacia, sala de emergencias, sala de observación con dos camas y cochera para la ambulancia.

A estas mejoras se suma el fortalecimiento del personal sanitario. Rucanelo pasó de contar con una enfermera a disponer de tres profesionales, mantiene atención médica semanal y cuenta con un chofer de ambulancia y comunicaciones satelitales para emergencias rurales.

El reconocimiento de Lázaro Muse

Durante la inauguración, el presidente de la Comisión de Fomento agradeció al gobernador Sergio Ziliotto y a las autoridades provinciales por concretar una obra largamente esperada.

El jefe comunal destacó la importancia de disponer de un establecimiento moderno, que permitirá brindar mejores condiciones de atención a los vecinos y de trabajo al personal sanitario.

Una inversión que marca un avance para Rucanelo

La inauguración del Centro de Salud “Argentino Rodaro” constituye un acontecimiento importante para la localidad y un avance en materia de servicios esenciales.

Con el acompañamiento del Gobierno provincial y el trabajo de la gestión local, Rucanelo suma una infraestructura que quedará al servicio de sus habitantes durante muchos años.

Una obra que demuestra que los pueblos pequeños también necesitan inversiones importantes y que, cuando existe articulación entre los distintos niveles del Estado, es posible transformar demandas históricas en realidades concretas.