Por Hermes 17 de noviembre de 2026 a las 12:17 p. m. · 1 min de lectura

La interrupción alcanza a los canales digitales de los bancos que operan con la red. En el Banco de La Pampa no funcionan Home Banking ni Pampa Móvil, mientras que Billetera Pampa y Pampa Digital están disponibles.

Una falla de Red Link impide operar mediante Home Banking en los bancos que utilizan esa red y afecta desde el lunes por la tarde a clientes del Banco de La Pampa. En esa entidad tampoco funciona la aplicación Pampa Móvil.

Desde el BLP señalaron que el inconveniente es externo y que trabajan junto a Red Link para restablecer el servicio. El presidente del banco, Alexis Iviglia, indicó que esperan que la empresa informe cuándo se normalizará el sistema.

Qué canales siguen funcionando

La interrupción alcanza a las aplicaciones y plataformas de distintas entidades que operan con Red Link. Según la información disponible, el Banco Nación y el Banco Hipotecario no están afectados porque cuentan con desarrollos propios. Hasta el momento, no se informaron los motivos de la falla ni un plazo para recuperar el servicio.

El Banco de La Pampa recomendó utilizar Billetera Pampa, que funciona con normalidad. Desde esa aplicación se pueden hacer transferencias, pagar servicios y consultar saldos y movimientos, además de realizar pagos con código QR en comercios.

Alternativas para los clientes del BLP

Quienes todavía no tengan Billetera Pampa pueden descargarla desde las tiendas de aplicaciones. Los clientes con Paquete Pampa también pueden acceder a promociones incrementales al pagar con QR utilizando la tarjeta de crédito.

Por otra parte, los clientes particulares que operan con Banca Empresa pueden seguir utilizando Pampa Digital sin inconvenientes.