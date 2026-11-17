Por Hermes 17 de noviembre de 2026 a las 12:06 p. m. · 1 min de lectura

La primera etapa incluyó 240 metros de revestimiento con hormigón armado y tres alcantarillas. La obra se realizó mediante un convenio entre la Provincia y la Municipalidad.

El Gobierno de La Pampa concluyó el revestimiento con hormigón armado de un tramo del canal de desagües pluviales a cielo abierto de Alta Italia. La primera etapa abarcó unos 240 metros lineales y se ejecutó mediante un convenio del Programa Provincial de Agua y Saneamiento con la Municipalidad.

El sistema está integrado por canales que conducen el agua de lluvia desde el ejido urbano para prevenir acumulaciones en las calles. Antes de la intervención, la falta de revestimiento favorecía el crecimiento de malezas y la erosión de los taludes, lo que dificultaba el escurrimiento y exigía tareas frecuentes de limpieza.

Una obra en etapas

Con la colocación del hormigón armado se busca mejorar el drenaje, reducir las filtraciones y extender la vida útil de la infraestructura. El intendente Hernán Gaggioli señaló que los trabajos forman parte de un proyecto integral de aproximadamente 500 metros.

La etapa finalizada incluyó un canal de dos metros de ancho y la construcción de tres alcantarillas de paso. Según indicó el jefe comunal, también se incorporaron barreras de contención y resguardo para prevenir accidentes en los márgenes y aportar seguridad vial y peatonal.

Participación de trabajadores y comercios locales

La ejecución movilizó a constructores y trabajadores de la localidad. Además, se contrató personal municipal y se adquirieron insumos en comercios de la zona, como parte de la política de compre local.

Gaggioli destacó el acompañamiento provincial para atender una demanda de la comunidad ante las precipitaciones abundantes. También recordó que, mediante convenios del ProPAyS, Alta Italia concretó anteriormente el recambio integral de la cañería de la red de agua potable junto con la cooperativa local.