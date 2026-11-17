Por Hermes 17 de noviembre de 2026 a las 11:55 a. m. · 2 min de lectura

El diputado nacional elogió la gestión del intendente de Santa Rosa y respaldó al gobernador Sergio Ziliotto frente al ajuste nacional. También afirmó que su espacio trabaja para construir una lista de unidad en el PJ provincial.

El diputado nacional Máximo Kirchner pidió avanzar en una lista de unidad del peronismo pampeano de cara a 2027 y evitó confrontar con el intendente de Santa Rosa, Luciano di Nápoli, durante una entrevista realizada tras la inauguración de una unidad básica en Telén.

El referente de La Cámpora elogió la gestión municipal de Di Nápoli, quien dejó la agrupación para impulsar un espacio propio. Sobre el jefe comunal, afirmó que «administra y administra bien» y sostuvo que el objetivo es que los dirigentes gobiernen bien para sus vecinos.

El lugar de La Cámpora en el peronismo pampeano

Kirchner señaló que su espacio trabaja junto a referentes provinciales como Saúl Echeveste y María Luz Alonso. «Los compañeros vienen trabajando juntos y juntas; se está trabajando para construir una lista de unidad», expresó al referirse a las elecciones de 2027.

También planteó que La Cámpora busca ser parte activa de la discusión política dentro de la diversidad del peronismo. Consultado sobre las críticas a la conducción de la agrupación, dijo que hay aciertos y errores, aunque sostuvo que esa mirada no aparece en las recorridas y conversaciones con la gente.

Respaldo a Ziliotto y críticas al ajuste nacional

El diputado respaldó la postura del gobernador Sergio Ziliotto frente al Gobierno nacional y consideró que las provincias fueron perjudicadas por los recortes de fondos y transferencias. Mencionó además la falta de inversión en rutas, infraestructura, viviendas, planes hídricos y transporte.

Kirchner destacó la tradición de los gobiernos pampeanos en el manejo del Estado y la economía. También expresó su deseo de que el peronismo continúe al frente de la provincia y valoró las gestiones de Rubén Marín, Carlos Verna, Oscar Jorge y Ziliotto.

La discusión nacional y las reglas electorales

Sobre la posibilidad de que el peronismo vuelva a conducir el país en 2027, sostuvo que el espacio debe construir una propuesta amplia y convocante. Además, afirmó que la ciudadanía debe poder elegir entre las distintas opciones y que se debe aceptar el resultado electoral.

Kirchner dijo que no había leído el proyecto pampeano para acortar en 60 días la campaña electoral y evitó opinar sobre esa iniciativa. En el plano nacional, defendió las PASO y planteó que, después de atender las prioridades urgentes, debería impulsarse una reforma política que permita votar cada cuatro años en lugar de hacerlo cada dos.