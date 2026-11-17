Por Hermes 17 de noviembre de 2026 a las 11:30 a. m. · 2 min de lectura

Las precipitaciones afectaron distintos tramos de rutas nacionales y provinciales, con agua sobre la calzada, baches y banquinas resbaladizas. El norte provincial permanece bajo alerta naranja por tormentas fuertes y severas.

Las fuertes lluvias registradas en el norte de La Pampa provocaron acumulación de agua en distintos tramos de rutas y obligaron a las autoridades a pedir precaución a quienes circulan por la zona.

En Adolfo Van Praet, la Policía advirtió sobre una situación de máxima precaución en la ruta nacional 188, en los empalmes con las rutas provinciales 7 y 101, debido a la gran cantidad de agua acumulada. También pidió circular a velocidad reducida.

Rutas afectadas por las lluvias en el norte pampeano

En Parera, las precipitaciones dejaron agua sobre la calzada, baches profundos y banquinas resbaladizas en la ruta provincial 9, en el límite con Ingeniero Luiggi, y en la ruta nacional 188, en el límite con Quetrequén.

En Quemú Quemú se instaló un puesto de observación desde las 8.30 en el kilómetro 120 de la ruta provincial 1. En el sector se registraron despistes vinculados con la acumulación de agua, aunque la ruta permanecía transitable. Allí se reportó lluvia leve, sin viento ni daños locales.

En el Puesto Caminero Victorica, desde las 10 se registraron lluvias y agua sobre la calzada en las rutas provinciales 10 y 105.

Alerta naranja y amarilla por tormentas en La Pampa

El norte provincial permanece bajo alerta naranja. El pronóstico anticipa tormentas fuertes y algunas severas, con abundantes precipitaciones, granizo de diversos tamaños, ráfagas que pueden superar los 90 kilómetros por hora y frecuente actividad eléctrica. Se esperan acumulados de entre 80 y 120 milímetros durante el período de alerta, con posibilidad de registros superiores de manera puntual.

Además, rige una alerta amarilla para la tarde en Chalileo, Limay Mahuida, Loventue, Chical Co y Puelen. Para la tarde y la noche, el aviso alcanza a Atreucó, Capital, Catriló, Conhelo, Guatraché, Quemú Quemú, Toay y Utracán.