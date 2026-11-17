Por Hermes 17 de noviembre de 2026 a las 11:30 a. m. · 1 min de lectura

Una interrupción de Red Link afecta el Home Banking y las aplicaciones de distintos bancos, incluido el Banco de La Pampa. Billetera Pampa y Pampa Digital funcionan con normalidad.

Una falla en Red Link impide operar a través del Home Banking y de aplicaciones de distintos bancos desde el lunes por la tarde. En el Banco de La Pampa, el inconveniente también afecta a la aplicación Pampa Móvil.

Desde la entidad pampeana señalaron que el problema es externo y que trabajan junto a Red Link para restablecer el servicio. El presidente del banco, Alexis Iviglia, indicó que esperan una respuesta sobre el horario previsto para la normalización.

Qué bancos y servicios digitales están afectados

La interrupción alcanza a las plataformas de las entidades que operan con Red Link. La excepción son el Banco Nación y el Banco Hipotecario, que cuentan con desarrollos propios.

Hasta el momento, Red Link no informó cuáles fueron las causas de la falla ni cuánto podría demorar la recuperación del servicio. Mientras tanto, los clientes del Banco de La Pampa no pueden realizar operaciones por Home Banking ni por Pampa Móvil.

Alternativas para operar en el Banco de La Pampa

El Banco de La Pampa recomendó utilizar Billetera Pampa, que funciona con normalidad. Quienes todavía no la tengan pueden descargarla desde las tiendas de aplicaciones y comenzar a usarla en pocos pasos.

La billetera permite hacer transferencias, pagar servicios y consultar saldos y movimientos. También ofrece pagos con código QR en comercios. Los clientes con Paquete Pampa pueden acceder a promociones incrementales al pagar con QR usando la tarjeta de crédito.

Por su parte, los clientes particulares que también operan con Banca Empresa pueden continuar usando Pampa Digital sin inconvenientes.